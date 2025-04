Aveti njihove prošlosti

U ponedjeljak se Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social javio nevjerojatnih stotinu puta. Počeo je u 11.45 linkom na svoj omiljeni Fox News, a do 13 h uslijedili su deseci poveznica na članke koji ga veličaju; nakon popodnevnog odmora oluja postova je nastavila, pa se pohvalio da je nominiran za Nobelovu nagradu, a objavio je i reklamu za svoj stari reality show Pripravnik – i sve to dok se burza rušila, a Musk proživljavao najteži dan od 2020. Već je skovan ekonomski izraz za njegov atak na ekonomiju – Trumpflacija – a zapravo bi se mogao primijeniti i na njegovu komunikacijsku strategiju. Kao što financijska inflacija nastaje zbog toga što je u opticaju previše novca bez pokrića, tako i do verbalne inflacije dolazi zbog emisije riječi koje ništa ne znače, piše Boris Beck za Večernji list, a i za Narod.