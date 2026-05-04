Danas (14:00)

May the 4th be with you

Danas je 4. svibnja, neki ga slave kao dan “Star Warsa”

Namjerno stavljamo scenu iz filma Indiana Jones – Otimači izgubljenog kovčega, jer su tamo vrlo suptilno stavljeni R2D2 i C-3PO, poznati androidi iz kultnog sf serijala Georgea Lucasa. Naime, kad Indy i Sallah podižu kovčeg, na stupu sa strane među hijeroglifima nalaze se ugravirani od nekud nam poznati roboti. Jedan od najzabavnijih “Easter eggova” iz svijeta filmova, s obzirom da ih se može primijetiti ako inače obraćate pažnju na detalje. No Film School


15.11.2020. (18:30)

Doba serija koje gaze filmove

Polimac: Barem pet godina čekat ćemo ‘Ratove zvijezda‘. U međuvremenu imamo seriju “The Mandalorian”

U međuvremenu se počela prikazivati serija “The Mandalorian”, koja je po reakciji poklonika svemirske sage primljena čak i bolje od “Uspona Skywalkera”, kako i ne bi kad se svaka epizoda trajala samo pola sata, a ponudila je hrpu likova na koje smo već zaboravili, od naslovnog junaka (pod maskom ga utjelovljuje Pedro Pascal, trebao je biti velika zvijezda “Igre prijestolja”, ali su ga suviše brzo likvidirali), do Moffa Gideona (Giancarlo Esposito iz serija “Breaking Bad” i “The Boys”). No, veliko otkriće bio je mali Yoda, koji se u trenu prometnuo u najpopularniji lik svjetske televizije… Naposljetku, kad ćemo moći gledati film koji će se moći mjeriti s “Novom nadom” ili “Imperija uzvraća udarac”? Trebat će jako puno strpljenja jer je novo pravo izdanje najavljeno tek za 2025., a jedina je dobra vijest da će ga režirati Novozelanđanin Taika Waititi, koji je uskrsnuo “Thora” iz potpuno nezanimljive franšize u punokrvni serijal (njegova je bila “trojka” podnaslovljena “Ragnarok”). Piše Nenad Polimac za Jutarnji list

21.12.2019. (21:30)

Prema očekivanjima

Novi “Ratovi zvijezda” već u prvoj večeri prikazivanja zaradili preko 40 milijuna dolara

Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera u prvoj večeri prikazivanja u SAD-u i Kanadi zaradio je 40 milijuna dolara. To je peto najbolje otvaranje u povijesti filma, no ipak lošije od prethodna dva nastavka. ‘Uspon Skywalkera’ podijelio je kritičare, ali su ga obožavatelji dobro prihvatili – na portalu Rotten Tomatoes pozitivno ga je ocijenilo 86% gledatelja. Novi list

 

17.03.2016. (09:40)

Andro2D2

Dubrovnik: Članovi udruge Nazbilj izveli igrokaz ‘Star Wars po naški’

Članovi udruge Nazbilj jučer su se u večernjim satima okupili ispred dubrovačke gradske vijećnice i izveli igrokaz koji su nazvali „Star Wars po naški“. Spojili su tako popularni film čije snimanje počinje u Dubrovniku s aktualnom političkom situacijom u gradu. „Imperator je poslao Dvoglavog da uruči pozdrave Lord Liearu da nastavi ovako dobro raditi za Imperiju, da bude više solada i još žešće borbe protiv pobunjenika. Imperator je poslao vojnike i poručio Lordu da sezona bude što bolja“, rekli su članovi udruge u igrokazu. Slobodna

13.03.2016. (12:29)

Zvjezdana reklama

Vlahušić: Ovo su mrvice, pravi novac od Star Warsa tek dolazi

Sedmodnevno snimanje zbog kojega je u večernjim satima potpuno blokiran centar grada, dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić komentira kao ‘stvaranje budućnosti’ i ‘revoluciju u turizmu’. “Neposredni financijski efekt je potpuno nevažan i beznačajan, no samo oglasni prostor na domaćoj i međunarodnoj sceni je nemjerljiv. Korist od ovog projekta ne umnožava se sedam, nego sedam stotina puta. Samo za ovakav publicitet morali bismo potrošiti pedeset godišnjih proračuna naše turističke zajednice”, preračunava Vlahušić. Inače, prosjenjuje se da će Dubrovnik imati oko 40 milijuna kuna prihoda od ovog snimanja. T-Portal

02.03.2016. (23:26)

Mala ulica za velike filmove

Dubrovnik: Stradun po prvi put zatvoren, počelo snimanje ‘Star Warsa’

Kako bi prvi dan snimanja osmog nastavka Ratova zvijezda u Dubrovniku, najavljen za 9. ožujka, prošao glatko, večeras je u povijesnoj jezgri održana tehnička proba. Testiralo se zatvaranje Straduna za snimanje te izvođenje scenskih efekata. Gradonačelnik Andro Vlahušić zahvalio je svima na sudjelovanju te zamolio građane da zaobilaze set. U Dubrovniku bi trebalo biti snimanje planeta na kojem se nalazi Luke Skywalker. Slobodna

11.02.2016. (16:37)

Sila Sv. Vlahe

Snimanje osme epizode ‘Star Wars’ idući mjesec u Dubrovniku

Produkcijska kuća Space Bear Industries je objavila datume i lokacije snimanja osmog nastavka visokobudžetnog sci-fi spektakla ‘Ratovi zvijezda’ u Dubrovniku. Snimanje u povijesnoj gradskoj jezgri trebalo bi početi 9. i trajati do 16. ožujka. Među ostalim, snimat će se na gradskim zidinama, Stradunu, plaži Banje, u staroj gradskoj luci, Kneževom dvoru i na Trgu oružja. Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić tijekom nedavnog posjeta SAD-u susreo se s producentima ‘Ratova zvijezda’. Poslovni puls

06.01.2016. (15:57)

Za hodočašća nove ere

Irci grade hram Jedija

Nakon što je sedmi nastavak sage Ratovi zvijezda: Sila se budi postigao nezapamćeni uspjeh, Irci su odlučili dodatno unovčiti njegovu popularnost – na obali Kerry sagradit će hram Jedija. Plan je već predstavljen uz snimke sa snimanja, uz komentare J. J. Abramsa i Tommyja Harpera. Hram će se graditi na ruševinama kršćanskog samostana, a koristit će se i za snimanje osme epizode sage “Star Wars”. N1