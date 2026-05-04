May the 4th be with you

U međuvremenu se počela prikazivati serija “The Mandalorian”, koja je po reakciji poklonika svemirske sage primljena čak i bolje od “Uspona Skywalkera”, kako i ne bi kad se svaka epizoda trajala samo pola sata, a ponudila je hrpu likova na koje smo već zaboravili, od naslovnog junaka (pod maskom ga utjelovljuje Pedro Pascal, trebao je biti velika zvijezda “Igre prijestolja”, ali su ga suviše brzo likvidirali), do Moffa Gideona (Giancarlo Esposito iz serija “Breaking Bad” i “The Boys”). No, veliko otkriće bio je mali Yoda, koji se u trenu prometnuo u najpopularniji lik svjetske televizije… Naposljetku, kad ćemo moći gledati film koji će se moći mjeriti s “Novom nadom” ili “Imperija uzvraća udarac”? Trebat će jako puno strpljenja jer je novo pravo izdanje najavljeno tek za 2025., a jedina je dobra vijest da će ga režirati Novozelanđanin Taika Waititi, koji je uskrsnuo “Thora” iz potpuno nezanimljive franšize u punokrvni serijal (njegova je bila “trojka” podnaslovljena “Ragnarok”). Piše Nenad Polimac za Jutarnji list