May the 4th be with you
Danas je 4. svibnja, neki ga slave kao dan “Star Warsa”
Namjerno stavljamo scenu iz filma Indiana Jones – Otimači izgubljenog kovčega, jer su tamo vrlo suptilno stavljeni R2D2 i C-3PO, poznati androidi iz kultnog sf serijala Georgea Lucasa. Naime, kad Indy i Sallah podižu kovčeg, na stupu sa strane među hijeroglifima nalaze se ugravirani od nekud nam poznati roboti. Jedan od najzabavnijih “Easter eggova” iz svijeta filmova, s obzirom da ih se može primijetiti ako inače obraćate pažnju na detalje. No Film School