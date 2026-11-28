Dvije eko-muhe jednim udarcem
Danski znanstvenici pronašli način kako otpadnu gumu iskoristiti za hvatanje ugljikova dioksida
Danski kemičari razvili su metodu pretvaranja otpadnih umjetnih guma (NBR i SBS) u amine, organske spojeve koji na sebe vežu ugljikov dioksid. Hidrogeniranjem uz odgovarajuće katalizatore, ovi se polimeri prilagođavaju za apsorpciju CO2 iz plinova, pri čemu kilogram modificirane NBR gume može vezati i do 134 grama ovog stakleničkog plina, najučinkovitije na sobnoj temperaturi. Zagrijavanjem na 100 °C plin se oslobađa, a materijal je spreman za novu upotrebu. Iako je riječ o inovativnom načinu rješavanja dvaju ekoloških problema, procijenjeni kapacitet ove metode još je uvijek malen u odnosu na globalne klimatske potrebe. Nenad Raos za Bug