Napadni klimu njezinim vlastitim oružjem
Raos: Kako staklenički plin pretvoriti u sirovinu budućnosti i ublažiti zatopljenje
Globalno zatopljenje moglo bi se ublažiti prevođenjem u ugljikov monoksid (), čime on postaje vrijedna sirovina za kemijsku industriju. Ruski znanstvenici uspjeli su pomoću visokog napona pretvoriti u plazmu te ga, uz novi katalizator, razgraditi na kisik i čist . Ključ uspjeha je porozni cerijev(IV) oksid () pripremljen uz pomoć limunske kiseline, čiji samo jedan gram ima površinu od čak . Ovim postupkom razgrađeno je ugljikova dioksida. Dodavanjem vodika dobiva se sintezni plin iz kojeg se mogu proizvoditi ekološka goriva poput metanola. Nenad Raos za Bug