Miriše na pobjedu, a napalma ni blizu

Hrvatska znatno smanjila emisije, ali ciljevi za 2030. ostaju izazovni
Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pokazuje da je Hrvatska od 1990. gotovo prepolovila emisije glavnih onečišćujućih tvari u zraku. Najveći pad zabilježen je kod sumporovog dioksida, čije su emisije smanjene za više od 97 posto, dok su znatno smanjeni i dušikovi oksidi, hlapivi organski spojevi, amonijak i PM2,5 čestice. Napredak je rezultat regulatornih mjera, tehnološkog razvoja i usklađivanja s europskim standardima. Ipak, ostvarenje strožih ciljeva do 2030. bit će izazovno, osobito u sektorima prometa, poljoprivrede i kućnih ložišta. Klikaj