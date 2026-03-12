Klima je dobila dozu svoje zelene terapije
Masovna sadnja drveća u Kini pretvara rubove pustinje Taklamakan u ponor ugljika
Novo istraživanje pokazuje da masovna sadnja drveća na rubovima pustinje Taklamakan u Kini povećava skladištenje ugljika i pomaže smanjiti količinu CO₂ u atmosferi. Projekt “Veliki zeleni zid”, pokrenut 1978., do danas je doveo do sadnje više od 66 milijardi stabala i postupnog širenja vegetacije. Analiza satelitskih i terenskih podataka tijekom 25 godina pokazuje da vegetacija sve više apsorbira CO₂, osobito u kišnoj sezoni. Znanstvenici ističu da bi ovakav pristup mogao pomoći u borbi protiv dezertifikacije i poslužiti kao model za slične projekte u drugim pustinjskim područjima svijeta. Večernji