Danas (07:00)

Glazba i aktivizam, kao nekad

Darko Rundek novom pjesmom brani Unu

Godinu dana nakon što su uspjeli spriječiti gradnju hidroelektrane na rijeci Uni, mještani i aktivisti ponovno su se okupili. Uz novu pjesmu Darka Rundeka koju je posvetio Uni, prisjećaju se borbe, ali i upozoravaju da je čuvanje rijeke tek na početku, kažu u novoj emisiji Vide TV.


27.07. (22:00)

Novi Ferragosto

Završio još jedan RockLive festival, rekordan po posjećenosti i s line-upom za svakoga ponešto

Ovako izgleda ljetni open air festival sa šarolikim programom na kontinentu. Od 24-27. srpnja u Koprivnici na prostoru bivše vojarne svirali su Let 3, Kultur Shock, Darko Rundek & Ekipa, S.A.R.S., Stole, Bad Copy, Nipplepeople, Edo Maajka, Krankšvester, Cold Snap i drugi. Line-up za svakoga ponešto, od rocka, repa do metala i drugih žanrova. Festival je to koji se održava 14. godinu i svake godine im posjećenost sve više raste. Na Klikaju su neke fotke (ima i za prvi i drugi dan), a izvještaje donose i Poprock, Glazba

01.06. (11:00)

Akademici

Dodijeljena javna priznanja Grada Zagreba, među dobitnicima brojni poznati

Nagradu Grada Zagreba dobili su književnik Damir Karakaš, akademski redatelj Krešimir Dolenčić, redatelj Nebojša Slijepčević, glumica, filmska i kazališna redateljica Lana Barić, Psihomodo pop, Darko Rundek. Nagradu Grada Zagreba dobili su i prof. dr. sc. Nikica Gilić, Zvonimir Gračan, kipar, te Monika Herceg, spisateljica i urednica. Također, Umjetnička organizacija Zagrebački solisti, te Mimi Vurdelja, voditeljica programa zdravstvene skrbi i prehrane vrhunskih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora… HRT

12.04. (10:00)

Putevima EKV-a (uz malo jazza)

Živa voda i Darko Rundek rekonstruirali ‘Metak’ Milana Mladenovića

Živa Voda napravila je live reinterpretaciju kultnog albuma “Angel’s Breath / Dah Anđela” Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube iz 1994., nastalog u Brazilu. Izveli su ga u zagrebačkom klubu Dva Osam, s Darkom Rundekom kao gostom na vokalu i gitari. Uz njega, svirali su Mario Petrinjak na bubnjevima i perkusijama, Konrad Lovrenčić na basu, Jakša Perković na gitari, Igor Pavlica na trubi i vokalu, Maja Rivić na lead vokalu, te Vedran Peternel na klavijaturama, zvukovima i efektima. tportal

13.09.2024. (12:00)

Neočekivana suradnja bardova s Une

Mile Kekin obradio stari hit Hladnog Piva u suradnji s Darkom Rundekom

“Pjesmu “Trening za umiranje” napisao sam s dvadeset godina i već dugo ju želim ponovno snimiti. Ne zato što joj nešto fali u žestokoj punkerskoj verziji s Džinovskog, nego sam ju htio opet doživjeti prvi put” otkriva Mile Kekin i objašnjava kako je došlo do suradnje s Darkom Rundekom: “Bio mi je potreban i gost koji će “Treningu” dati novu dimenziju i patinu. Sjetio sam se odmah Rundeka, s kime već dugo želim surađivati. Čekao sam pravu pjesmu koja je, eto, konačno došla.” Rundek kaže kako originalnu verziju nije prije ni čuo, a aranžman koji su mu poslali mu je zvučao poletno i autentično. Mogao se i poistovjetiti s glavnim junakom pjesme. Ravno do dna

09.09.2023. (01:00)

Kad odrastaš u procjepu između tektonskih ploča

Jergović: Darko Rundek, pjevač emigrantskih i ljubavnih pjesama generacije koja pamti Front Polisario

Kada je 1984. objavljen Haustorov “Treći svijet”, Sacherovo i Rundekovo remek-djelo, nakon kojeg su se razišli, upravo onako kako su se po Africi razilazili vođe revolucionarnih pokreta, za mene, a možda i za dobar dio moga tadašnjeg društva, bilo je to glazbeno- romaneskno ostvarenje onoga što je nastalo iz te muzike pojmova i imena iz vanjskopolitičkih izvještaja televizijskog dnevnika naših odrastanja. Kraju je već došlo kolonijalno doba, a uskoro će kraju doći i socijalizam, radnička klasa je upravo odlazila u raj, u kojem će nanovo spoznavati Boga, naciju, te herojstva i pijanstva bratoublilaštva. I nakon tolikih godina, lani objavljeni remasterirani “Treći svijet” zvuči sudbonosno. U međuvremenu, međutim, ovaj Sacherov i Rundekov rad dobio je svoj kontekst, a s kontekstom i objašnjenje. Stvoren je World Music, pojavila se Mano Negra, iz koje se izdvojio zatim Manu Chao, čije će cjelokupno djelo na kraju biti nehotična i nesvjesna interpretacija Haustorovog “Trećeg svijeta”. S tom značajnom razlikom što je Haustorov, kao i kasnije Rundekov, politički angažman vazda bio osamljenički i posve dekontekstualiziran unutar kulture u kojoj je nastajao. Miljenko Jergović za svoju stranicu.

04.08.2023. (21:00)

Kako nam je svima jazz obogatio život

Darko Rundek: Ako se tu ne ustali neka multi-kulti situacija i mi ćemo biti izbjeglice

U razgovoru za VIDA art bilo je riječi i o tome kako će Rundek s Jazz orkestrom HRT-a, nakon Festa jazza u Koprivnici odakle cijela ideja i potječe, krenuti i na nastupe po regiji. Osvrnuo se i na svoj rad sa sastavom Ekipa, prisjetio se Cargo Trija, a neizostavna tema bila je i grupa Haustor, točnije album „Bolero“ koji će ovih dana biti ponovno objavljen na vinilu. Naslov je osvrt na dio razgovora o pjesmi Ima ih, gdje se dotiče i aktualne problematike. Ravno do dna

11.06.2023. (16:00)

Super pjesma za super ženu: Hej, Ćuća, nismo te zaboravili!

Stražarni lopov i Dobri ljudi objavili “Pjesmu za Ćuću”

Jasenka Vukelić Ćuća – Putnik je naročit čovjek | radio gornji grad

Goran Polak iz Stražarnog lopova napisao je sljedeće o Jasenki Vukelić – Ćući: “Ona mi je puno pomogla kad sam počeo raditi Stražarnog lopova jer je moje priče i objave dijelila s mnoštvom ljudi te je pomogla da se priča o blogu proširi. Njezin mlađi brat i ja godinama smo bili nerazdvojni prijatelji. Tekst za pjesmu pročitao je i otpjevao Darko Rundek. Ćuća je za života na FB-u redovito objavljivala kratke videe i fotografije koje je snimala po Zagrebu i na svojim čestim putovanjima po svijetu. Uz te objave često bi napisala “Hodam, gledam, prolazim” pa zato te tri riječi lutaju ovom pjesmom, a oni koji su bili na njezinom posljednjem ispraćaju, znat će zašto se Bowiejev “Major Tom” ušuljao u stihove. Ćuća je bila posebna, zato sam želio napraviti posebnu pjesmu za nju.” Ravnododna/Radiogornjigrad

06.01.2023. (08:00)

Teško je pomiriti vestern i gipsy korijene s jazzom, no ima tu nečega...

Darko Rundek i Jazz orkestar HRT-a – Za vašu posljepodnevnu razonodu: Crossover pod svaku cijenu

Suradnja Rundeka i big benda zaživjela je na koncertima koje su zajedno svirali u dvorani Gorgona zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti prije gotovo četiri godine, a i ovaj studijski album sniman je između 2019. i 2020. godine i o njemu se pričalo po kuloarima i mnogo prije nego je službeno najavljen njegov konačni izlazak. . Premda se ni jedna od 12 pjesama ne može proglasiti neuspjelom, jedan njihov dio jednostavno nije dovoljno zaživio u tranziciji da bi opravdao svoje mjesto u izboru. Naravno, tome nisu krive ni same pjesme, ni njihov autor niti aranžeri, već sama potreba da se pod svaku cijenu izvede crossover materijal čak i kad za to i nema dovoljno opravdanja. Ravno do dna

17.12.2022. (16:00)

Dar za pod bor

“Za vašu posljepodnevnu razonodu” novi album Darka Rundeka i Jazz orkestra HRT-a, pod ravnanjem Mirona Hausera

Darko Rundek - Gracija

Na albumu se nalazi 12 Rundekovih pjesama snimljenih s Jazz orkestrom HRT-a, u aranžmanima Mirona Hausera, Luke Žužića i Maka Murtića. Uz Darka su se, u ulozi pjevača, našli još i Maja Rivić i Igor Pavlica. “Suradnja s Jazz Orkestrom HRT-a bila je ostvarenje mojih dječačkih snova. U to dječačko doba, svaki dan popodne je na radiju išla emisija Za vašu posljepodnevnu razonodu (njen se naziv na novinskim radio-programima tako pisao) u kojoj smo slušali snimke izvedbi najvećih svjetskih jazz big bandova i njihove suradnje s pjevačima poput Elle Fitzgerald ili Franka Sinatre… Ta se glazba neprimjetno upisala u moje unutarnje reference kada sam počeo skladati i taj je utjecaj lako prepoznati u mnogim mojim kompozicijama,” rekao je Darko Rundek. Tportal

21.11.2022. (18:24)

Haustorova Ena u izvedbi Darka Rundeka i HRT-ovog Jazz orkestra – uvertira u novi album