'Treći svijet' - dokumentarac u kojem sviraju Haustor i grad iz kojeg su potekli - Monitor.hr
Danas (08:00)

Radnička klasa odlazi u raj...

‘Treći svijet’ – dokumentarac u kojem sviraju Haustor i grad iz kojeg su potekli

Najveći šarm filma jest u tome što ti dopušta da osjetiš duh Haustora, a ne da ti ga netko prepričava. Kroz arhivske snimke, sitne kadrove i tihe trenutke vidiš kako se njihov svijet slagao – i kako se još uvijek slaže, samo na drugačiji način. Nema ovdje napuhanih intervjua koji te uvjeravaju u nečiju veličinu – jer tko je Haustor ikad slušao, već zna o čemu pričamo. Oremović ovdje ne drži predavanje; on pušta da se prisjetiš, osjetiš i sam povežeš točke. Pa tko ne zna i ne može – a, šta ćeš! Zrinka Pavlić ipak ima pokoju zamjerku na film o Haustoru, za tportal.


Slične vijesti

Prekjučer (09:00)

Treći svijet, drugi plan, prva liga

Oremović o filmu o Haustoru: Film i pokazuje da različitosti, koliko god bile napete, nisu slabost

U napetosti između imaginacije i discipline, između slobodarskog Rundeka i strogog Sachera, redatelj Arsen Oremović pronašao je polazište za svoj novi film ‘Treći svijet’, dokumentarnu meditaciju o bendu koji je obilježio naše prostore, ispričanu kroz svojevrsnu suvremenu revalorizaciju njihova ključnog albuma ‘Treći svijet’ (1984.), ploču koja je u trenutku izlaska doživljena kao previše hermetična i neshvaćena, a koju se danas prepoznaje kao jedno od ključnih umjetničkih svjedočanstava tog doba, radikalno ispred svoga vremena. Oremović je svjestan da Haustor nije moguće svesti na biografiju ni na linearnu priču. Zato u ‘Trećem svijetu’ bira drukčiji put – onaj atmosfere, unutarnjeg jezika i pukotina u kojima nastaje umjetnost. Film je jednako portret benda koliko i meditacija o mašti, kreativnosti i društvu koje se koleba između solidarnosti i individualnog preživljavanja. Njihova dinamika je bendovska, ali i šira – ogledalo društva koje stalno oscilira između kaosa i reda. Upravo u toj napetosti nastaje energija, i to je snaga njihove glazbe, ali i puls filma, kaže u razgovoru autor filma za tportal.

18.08. (16:00)

Ja Ena imam svoj film, zapamti to!

U Sarajevu premijerno prikazan film o Haustoru – ‘Treći svijet’

Sarajevska publika prva je vidjela dokumentarac Arsena Oremovića ‘Treći svijet‘ o bendu koji je obilježio rock scenu bivše Jugoslavije. Hrvatska premjera filma bit će na Vukovar Film Festivalu, od listopada se prikazuje u kinima. Oremovićev film o Haustoru, bendu koji je uvelike oblikovao glazbenu scenu bivše Jugoslavije, u konkurenciji je za najbolji dokumentarac ovogodišnjeg SFF-a, a za nagradu Srce Sarajeva u tom se žanru natječe s još 11 ostvarenja. Film donosi zanimljivu priču o tome kako je Haustor 1984. transformiran kada su dvojica ključnih kreativaca benda, Darko Rundek i Srđan Sacher odlučili krenuti svaki svojim putem. tportal… pišu i na Vijesti.ba

12.08. (09:00)

Ja Una jesam tvoj sin!

Darko Rundek novom pjesmom brani Unu

Godinu dana nakon što su uspjeli spriječiti gradnju hidroelektrane na rijeci Uni, mještani i aktivisti ponovno su se okupili. Uz novu pjesmu Darka Rundeka koju je posvetio Uni, prisjećaju se borbe, ali i upozoravaju da je čuvanje rijeke tek na početku, kažu u novoj emisiji Vide TV.

28.07. (00:00)

Novi Ferragosto

Završio još jedan RockLive festival, rekordan po posjećenosti i s line-upom za svakoga ponešto

Ovako izgleda ljetni open air festival sa šarolikim programom na kontinentu. Od 24-27. srpnja u Koprivnici na prostoru bivše vojarne svirali su Let 3, Kultur Shock, Darko Rundek & Ekipa, S.A.R.S., Stole, Bad Copy, Nipplepeople, Edo Maajka, Krankšvester, Cold Snap i drugi. Line-up za svakoga ponešto, od rocka, repa do metala i drugih žanrova. Festival je to koji se održava 14. godinu i svake godine im posjećenost sve više raste. Na Klikaju su neke fotke (ima i za prvi i drugi dan), a izvještaje donose i Poprock, Glazba

01.06. (11:00)

Akademici

Dodijeljena javna priznanja Grada Zagreba, među dobitnicima brojni poznati

Nagradu Grada Zagreba dobili su književnik Damir Karakaš, akademski redatelj Krešimir Dolenčić, redatelj Nebojša Slijepčević, glumica, filmska i kazališna redateljica Lana Barić, Psihomodo pop, Darko Rundek. Nagradu Grada Zagreba dobili su i prof. dr. sc. Nikica Gilić, Zvonimir Gračan, kipar, te Monika Herceg, spisateljica i urednica. Također, Umjetnička organizacija Zagrebački solisti, te Mimi Vurdelja, voditeljica programa zdravstvene skrbi i prehrane vrhunskih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora… HRT

12.04. (10:00)

Putevima EKV-a (uz malo jazza)

Živa voda i Darko Rundek rekonstruirali ‘Metak’ Milana Mladenovića

Živa Voda napravila je live reinterpretaciju kultnog albuma “Angel’s Breath / Dah Anđela” Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube iz 1994., nastalog u Brazilu. Izveli su ga u zagrebačkom klubu Dva Osam, s Darkom Rundekom kao gostom na vokalu i gitari. Uz njega, svirali su Mario Petrinjak na bubnjevima i perkusijama, Konrad Lovrenčić na basu, Jakša Perković na gitari, Igor Pavlica na trubi i vokalu, Maja Rivić na lead vokalu, te Vedran Peternel na klavijaturama, zvukovima i efektima. tportal

13.09.2024. (12:00)

Neočekivana suradnja bardova s Une

Mile Kekin obradio stari hit Hladnog Piva u suradnji s Darkom Rundekom

“Pjesmu “Trening za umiranje” napisao sam s dvadeset godina i već dugo ju želim ponovno snimiti. Ne zato što joj nešto fali u žestokoj punkerskoj verziji s Džinovskog, nego sam ju htio opet doživjeti prvi put” otkriva Mile Kekin i objašnjava kako je došlo do suradnje s Darkom Rundekom: “Bio mi je potreban i gost koji će “Treningu” dati novu dimenziju i patinu. Sjetio sam se odmah Rundeka, s kime već dugo želim surađivati. Čekao sam pravu pjesmu koja je, eto, konačno došla.” Rundek kaže kako originalnu verziju nije prije ni čuo, a aranžman koji su mu poslali mu je zvučao poletno i autentično. Mogao se i poistovjetiti s glavnim junakom pjesme. Ravno do dna

09.09.2023. (01:00)

Kad odrastaš u procjepu između tektonskih ploča

Jergović: Darko Rundek, pjevač emigrantskih i ljubavnih pjesama generacije koja pamti Front Polisario

Kada je 1984. objavljen Haustorov “Treći svijet”, Sacherovo i Rundekovo remek-djelo, nakon kojeg su se razišli, upravo onako kako su se po Africi razilazili vođe revolucionarnih pokreta, za mene, a možda i za dobar dio moga tadašnjeg društva, bilo je to glazbeno- romaneskno ostvarenje onoga što je nastalo iz te muzike pojmova i imena iz vanjskopolitičkih izvještaja televizijskog dnevnika naših odrastanja. Kraju je već došlo kolonijalno doba, a uskoro će kraju doći i socijalizam, radnička klasa je upravo odlazila u raj, u kojem će nanovo spoznavati Boga, naciju, te herojstva i pijanstva bratoublilaštva. I nakon tolikih godina, lani objavljeni remasterirani “Treći svijet” zvuči sudbonosno. U međuvremenu, međutim, ovaj Sacherov i Rundekov rad dobio je svoj kontekst, a s kontekstom i objašnjenje. Stvoren je World Music, pojavila se Mano Negra, iz koje se izdvojio zatim Manu Chao, čije će cjelokupno djelo na kraju biti nehotična i nesvjesna interpretacija Haustorovog “Trećeg svijeta”. S tom značajnom razlikom što je Haustorov, kao i kasnije Rundekov, politički angažman vazda bio osamljenički i posve dekontekstualiziran unutar kulture u kojoj je nastajao. Miljenko Jergović za svoju stranicu.

04.08.2023. (21:00)

Kako nam je svima jazz obogatio život

Darko Rundek: Ako se tu ne ustali neka multi-kulti situacija i mi ćemo biti izbjeglice

U razgovoru za VIDA art bilo je riječi i o tome kako će Rundek s Jazz orkestrom HRT-a, nakon Festa jazza u Koprivnici odakle cijela ideja i potječe, krenuti i na nastupe po regiji. Osvrnuo se i na svoj rad sa sastavom Ekipa, prisjetio se Cargo Trija, a neizostavna tema bila je i grupa Haustor, točnije album „Bolero“ koji će ovih dana biti ponovno objavljen na vinilu. Naslov je osvrt na dio razgovora o pjesmi Ima ih, gdje se dotiče i aktualne problematike. Ravno do dna

11.06.2023. (16:00)

Super pjesma za super ženu: Hej, Ćuća, nismo te zaboravili!

Stražarni lopov i Dobri ljudi objavili “Pjesmu za Ćuću”

Jasenka Vukelić Ćuća – Putnik je naročit čovjek | radio gornji grad

Goran Polak iz Stražarnog lopova napisao je sljedeće o Jasenki Vukelić – Ćući: “Ona mi je puno pomogla kad sam počeo raditi Stražarnog lopova jer je moje priče i objave dijelila s mnoštvom ljudi te je pomogla da se priča o blogu proširi. Njezin mlađi brat i ja godinama smo bili nerazdvojni prijatelji. Tekst za pjesmu pročitao je i otpjevao Darko Rundek. Ćuća je za života na FB-u redovito objavljivala kratke videe i fotografije koje je snimala po Zagrebu i na svojim čestim putovanjima po svijetu. Uz te objave često bi napisala “Hodam, gledam, prolazim” pa zato te tri riječi lutaju ovom pjesmom, a oni koji su bili na njezinom posljednjem ispraćaju, znat će zašto se Bowiejev “Major Tom” ušuljao u stihove. Ćuća je bila posebna, zato sam želio napraviti posebnu pjesmu za nju.” Ravnododna/Radiogornjigrad