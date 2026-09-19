Đe s'tination: Zračna luka Sarajevo lansirala kreativnu promotivnu kampanju - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Evo me jarane, stig’o kući

Đe s’tination: Zračna luka Sarajevo lansirala kreativnu promotivnu kampanju

Međunarodna zračna luka Sarajevo predstavila je novu promotivnu kampanju pod nazivom “You’ve reached your đe s’tination”, koju potpisuje regionalni vizualni umjetnik Haris Jusović. Vizual je postavljen u prostoru aerodroma, a već je izazvao veliko oduševljenje i ostvario preko 117.000 prikaza na društvenim mrežama, grijući srca putnika i posjetitelja. Index


Slične vijesti

06.09. (08:00)

Sava teče, turizam još čeka na puni gas

Brčko distrikt: Bogat turistički potencijal Save i kulturne baštine i dalje čeka pravi zamah

Brčko, grad na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, nagranici s Hrvatskom (Gunja) godišnje posjeti oko 15 tisuća turista, no lokalna ponuda i dalje je skromna. Grad nudi prirodne ljepote poput Save, izletišta i etnodomaćinstava, kao i bogato kulturno nasljeđe – Vijećnicu, Aziziju džamiju, samostan u Dubravama i Legat Ekmečić. Najviše posjeta bilježi se ljeti zahvaljujući dijaspori i riječnim kruzerima. Dok turisti i ugostitelji hvale gastronomiju i mir, mišljenja građana su podijeljena. Turistička organizacija radi na unapređenju ponude najavom otvaranja infocentra, suvenirnice i manifestacije “Savski cvijet”. Federalna

26.02. (23:00)

Bilo bi super da u ponudi imaju dva doručka, šetnju smočnicom, dočekivanje Gandalfa...

Bosanski Shire: Geologija, sestrinska ljubav i prstohvat Tolkienove magije

U selu Rakova Noga kod Kreševa, inženjerka geologije Marija Miličević je sa svojom obitelji oživjela komadić Međuzemlja. Projekt Hobbiton.ba nastao je iz Marijine vizije o autentičnom turizmu, a u realizaciji su sudjelovale četiri sestre uz roditeljsku podršku. Ove ručno rađene kućice pod zemljom spajaju lokalnu tradiciju s motivima iz Tolkienovih djela. Unatoč početnoj očevoj sumnji, projekt je postao svjetska senzacija koja nudi odmor u prirodi, šetnje kroz “čarobnu šumu” i noćnu idilu. Obitelj Miličević planira daljnje širenje ove bajkovite oaze, dokazujući ogroman turistički potencijal unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Green

11.02. (09:00)

Sjašio Kurta da uzjaše Murta

Siniša Karan izabran za predsjednika Republike Srpske na ponovljenim izborima

Siniša Karan (SNSD) izabran je za predsjednika Republike Srpske na ponovljenim izborima nakon brojnih nepravilnosti na prethodnom glasanju. Njegova pobjeda tumači se kao nastavak političkog projekta Milorada Dodika i učvršćivanje hibridnog režima u RS-u. Dodik najavljuje povlačenje RS-a iz institucija BiH, vraćanje entitetskih ovlaštenja i intenziviranje međunarodnih savezništava. Karan, dugogodišnji tumač entitetske “ustavnosti”, poznat je po kontroverzama iz mandata u MUP-u i ulozi u referendumu o 9. siječnju. Novosti… Dodik je nakon Karanove pobjede ponovno prijeti secesijom od BiH kao i povratom ovlasti (Index), miistar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković upozorio je kako bi međunarodna zajednica morala ozbiljno shvatiti prijetnje Milorada Dodika i reagirati na to (Index).

04.12.2025. (08:00)

Kad se politika pretvara u karaoke: svi pjevaju svoje, a BiH ostaje bez glazbe

‘EU bi trebala vršiti pritisak na Hrvatsku kako bi zabranila svaku simboliku povezanu s ustašama’

Georgio Konstandi, istraživač genocida, za N1 tvrdi da Hrvatska normalizira krajnju desnicu i time potkopava demokraciju u BiH. Ističe oživljavanje ustaške simbolike tijekom rata i njezinu današnju toleranciju, uključujući primjer Thompsonova koncerta. Kritizira EU jer ne reagira na hrvatsko ignoriranje vladavine prava. Navodi da Hrvatska lobiranjem utječe na OHR i Europsko vijeće, što je dovelo do antiliberalnih promjena izbornog zakona u BiH. Upozorava da je BiH u vrlo opasnoj situaciji, dok hrvatsko-srpski politički akteri koriste narative o „kršćanskim vrijednostima“ za svoje ciljeve.

22.11.2025. (18:00)

Tko je kandidat, a tko zamjena za kandidata?

Prijevremeni izbori u RS-u: Karan i Blanuša u glavnoj utrci za predsjednika

U nedjelju se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske nakon što je Milorad Dodik izgubio mandat zbog pravomoćne presude. Na listi je šest kandidata, no glavna borba vodi se između Dodikova izbora Siniše Karana (SNSD) i oporbenog kandidata Branka Blanuše (SDS). Izbori se promatraju kao test Dodikove moći nakon zabrane obnašanja dužnosti. Otvara se 2211 biračkih mjesta, uz 639 promatrača. Prvi rezultati očekuju se oko 21 sat, a izabrani predsjednik mandat će imati do redovitih izbora 2026. N1

09.11.2025. (09:00)

Mir je tu, ali što s njim?

Krešimir Zubak: Dayton nije donio sreću, ali je zaustavio rat

Trideset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, njegov suautor Krešimir Zubak ističe da je postignut glavni cilj – kraj rata u BiH – iako je danas s ishodom nezadovoljan gotovo svatko. U razgovoru prisjeća se kako je odbijao predati Posavinu Republici Srpskoj, dok je Franjo Tuđman, kaže, bio “pragmatičan”. Kao svoje najveće postignuće navodi uvrštavanje konstitutivnosti Hrvata u ustav. Danas smatra da međunarodna zajednica nameće rješenja umjesto dogovora, a BiH, kaže, još “produžava rat političkim sredstvima”. tportal

06.08.2025. (14:00)

Kad pravosuđe kaže "dosta", a Dodik pita "što ako neću?"

Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, slijede izvanredni izbori

Središnje izborno povjerenstvo BiH jednoglasno je oduzelo mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nakon pravomoćne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dodiku je zabranjeno političko djelovanje šest godina, a moguća zamjena zatvorske kazne novčanom ostaje na sudu. Iako RS još nema jasnog nasljednika, izbori moraju biti raspisani u roku od 90 dana. Dodik poručuje da ne priznaje odluku, dok ga čak i dugogodišnji partner Dragan Čović poziva na poštivanje pravne države. Na odluku će se žaliti. Index, Index

05.08.2025. (01:00)

Mir, ali da ne bi slučajno bio pravedan

Picula: Temeljni je problem mira na ovim prostorima protekla tri desetljeća to što je on esencijalno – negativan

Koliko god se s pravom osuđivala međunarodna zajednica sa svojim ključnim akterima u prvoj polovici 1990.-ih u nereagiranju na vrijeme kada su posrijedi početak i tijek ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, završetak tih ratova omogućen je i zbog jedinstvenih okolnosti u međunarodnoj politici, okolnosti kakve su danas iluzija. Hrvatskoj je mir donijela upravo 1995. s oslobađanjem okupiranog teritorija te nedvojbenim vojnim porazom protivničke strane. Takvo se što u BiH nije dogodilo te se sve više čini da je Daytonski sporazum samo ‘odozgo’ zamrznuo sukob koji u nepovoljnim unutarnjim i vanjskim okolnostima može prijeći u eskalaciju. Usto, u Srbiji nikada nije jednoznačno poražena politika koja je 1991. dovela do izbijanja ratova, a to je politika osporavanja teritorija drugih država žive li na tom teritoriju u većem broju Srbi (a što trenutno rade Rusi u odnosu prema Ukrajini), Boško Picula za tportal.

12.03.2025. (23:00)

Kako izbjeći uhićenje? Napišite vlastiti ustav

Nalog za Dodikovo privođenje otvorilo je veliku krizu u susjednoj nam državi

Dodik je osuđen jer nije poštovao odluke visokog predstavnika. Na presudu je odgovorio zakonima kojima se zabranjuje djelovanje državnih organa na teritoriju RS. Uz njega još su dvojica osumnjičena za ugrožavanje ustavnog poretka BiH separatističkim zakonima usvojenim nakon presude Suda BiH Miloradu Dodiku od 26. veljače. Dodik je prisustvovao sjednici Narodne skupštine RS-a na kojoj se raspravljalo o novom entitetskom ustavu, koji RS definira kao suverenu i nedjeljivu, s pravom na samoopredjeljenje i uspostavu vlastite vojske. Dokument je u sukobu s ustavom BiH, a analitičari i međunarodni akteri upozoravaju na sigurnosne rizike i moguću eskalaciju. Premijer RS-a Radovan Višković poručio je kritičarima da “pucaju iz prazne puške”, dok situacija izaziva sve veće napetosti. Zasad se ne čini da će do uhićenja doći, a međunarodne snage pomno prate situaciju, spremne na mogućnost sukoba. Novosti

Nitko ne ugrožava teritorijalni integritet. Teritorij BiH nema teritorijalni integritet, ona je teritorij postavljen iz dva entiteta i tri konstruktivna naroda. Od ta dva entiteta jedan je monoetnički, a to je Republika Srpska, a drugi je dvoetnički, bošnjačko-hrvatski. Hrvati i Bošnjaci pristali su da imaju to. Ja bih volio da Hrvati imaju poseban entitet, ja sam to od početka zagovarao, ali očigledno je da su Hrvati iz Bosne platili cijenu hrvatske samostalnosti i onda su strpani u ovu priču koja se zove Federacija, ali mislim da njima pripada pravo na visoku autonomnu oblast Herceg Bosne, ili kako već hoće, i to će se na kraju tako završiti… rekao je sam Dodik za Dnevnik Nove TV.

07.03.2025. (09:00)

ZBrčko

Distrikt Brčko: I Daytonski sporazum nalaže mogućnost izmjene arbitražne odluke

Arbitražni tribunal za Brčko je 1999. godine donio odluku da Brčko bude distrikt pod „ekskluzivnim suverenitetom Bosne i Hercegovine (BiH)”, s vlastitim organima vlasti. Nakon što je Republika Srpska osporila ingerencije državnih institucija, uključujući Sud i Tužiteljstvo BiH te Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, ponovno se otvara pitanje što će biti s Brčkom. Predsjednik RS-a Milorad Dodik ne odustaje od teze da je Brčko vlasništvo tog entiteta, iako Brčko nikada nije pripadalo isključivo jednom entitetu ili jednom narodu. No, ako bi se to dogodilo i Brčko pripao RS,  onda bi bila nagrađena zločinačka ideologija koju je VRS provodila i u Brčkom, kaže vojno-politički analitičar za DW.