Dobre vijesti za sve nas koji stalno gubimo ključeve

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Demencija nije neizbježna: Rizik od obolijevanja opada unatoč starenju
Današnje generacije starijih imaju znatno manji rizik od razvoja demencije u usporedbi s prijašnjim, pokazuju istraživanja u SAD-u i Europi. Incidencija je u nekim zemljama pala i do 44 posto. Premda ukupan broj oboljelih raste zbog produljenog životnog vijeka, sama bolest nije neizbježna posljedica starenja. Ključni razlozi pada rizika leže u boljem obrazovanju koje gradi kognitivnu rezervu mozga, učinkovitijem liječenju visokog tlaka, kolesterola i dijabetesa te smanjenju pušenja. Stručnjaci ističu da se djelovanjem na 14 promjenjivih čimbenika rizika može odgoditi ili spriječiti čak 45 posto slučajeva. Index