Danas (07:00)

Leteći život, ali bez sportskih rezultata

Život u svakodnevnoj žurbi povećava rizik od demencije

Novo izvješće u časopisu The Lancet upozorava da konstantni osjećaj nedostatka vremena, posebno kod niže socioekonomski situiranih, povećava rizik od demencije. Nedostatak sna, kronični stres, rad u intenzivnim ili nesocijalnim uvjetima te ovisnost o ekranima narušavaju zdravlje mozga. Iako lijek ne postoji, rana dijagnoza i preventivne mjere poput tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane, učenja novih vještina i socijalne interakcije mogu značajno smanjiti rizik i odgoditi napredovanje bolesti. tportal


06.07. (00:00)

Iz dupeta u glavu

Mozak voli kiselo: fermentirani napitci kao saveznici protiv demencije

Veza između crijeva i mozga sve je važnija u istraživanju demencije. Fermentirani napitci poput kefira, kombuche i rasola sadrže probiotike koji poboljšavaju crijevnu mikrobiotu, smanjuju upalu i oksidativni stres te potiču proizvodnju korisnih tvari poput butirata i serotonina. Time mogu zaštititi mozak i usporiti neurodegenerativne procese. Ukratko – zdravije crijevo, pametniji mozak. Bug

04.06. (15:00)

Brak, ta tiha zaboravna bolest

Brak je jedan od okidača nastanka demencije

Opsežna studija pokazuje da su bračni partneri izloženi većem riziku od razvoja demencije nego samci – čak 22% naspram 13%. Brak se tako pokazuje ne kao zaštita, nego kao mogući stresni okidač za kognitivno propadanje, osobito u slučaju Alzheimerove bolesti i demencije s Lewyjevim tjelešcima. Uzroci mogu biti kronični stres, izolacija i oskudna društvena mreža izvan braka. Rješenje? Više prijatelja, manje TV rasprava – i povremeni bijeg iz bračne rutine, barem do kvartovske klupe ili križaljke. Igor Berecki za Bug

29.05. (15:00)

Rani signali

Prvi znakovi demencije mogu se pojaviti i 20 godina prije nastanka bolesti

Znanstvenici upozoravaju da prvi znakovi demencije mogu biti gotovo nevidljivi i javiti se čak 20 godina prije klasičnih simptoma. Gubitak prostorne orijentacije, poput problema s GPS-om, često je rani pokazatelj oštećenja mozga, osobito u području važnom za pamćenje i jezik. Istraživanja otkrivaju da se bolest razvija u dvije faze, a oštećenje stanica može nastupiti i bez nakupljanja amiloidnih plakova. Rano prepoznavanje moglo bi omogućiti učinkovitije terapije, dok porast broja oboljelih i troškova bolesti postaje globalni izazov. tportal

06.03. (21:00)

U tijelu imamo plastike na žlice

Znanstvenici: Dramatično se povećala koncentracija mikroplastike u ljudskom mozgu

Znanstvenici su pronašli, kako navode, alarmantne dokaze da mikroplastika ne samo da dospije u ljudski mozak već bi mogla pridonijeti nastanku demencije i drugih neuroloških bolesti. “Ljudski mozak sadrži otprilike žlicu mikroplastike i nanoplastike, a količine 3-5 puta veće utvrđene su kod osoba s dokumentiranom dijagnozom demencije”, objavili su znanstvenici Sveučilišta u Ottawi u znanstvenom časopisu Brain Medicine. Koncentracije u uzorcima mozga preminulih ljudi su 7 do 30 puta veće od koncentracija viđenih u jetri ili bubrezima, dok uzorci mozga osoba kod kojih je bila postavljana dijagnoza demencije pokazuju još veću prisutnost plastičnih čestica. Index

27.02. (17:00)

Ipak je loše za mozak

Oprezno s antidepresivima jer mogu ubrzati kognitivni pad

Neka novija istraživanja sugeriraju da antidepresivi mogu ubrzati kognitivni pad osoba s demencijom. Istovremeno, čini se da su neki lijekovi manje štetni od drugih, što može pomoći liječnicima da donesu bolje odluke o liječenju, prema studiji objavljenoj u BMC Medicine. Istraživači sada žele istražiti reagiraju li određene skupine pacijenata, poput ljudi s određenim tipovima demencije ili biomarkera, bolje ili lošije na različite antidepresive. Cilj im je, kažu, pronaći ove podskupine kako bi im omogućili individualniji pristup liječenju. Bug

25.02. (14:00)

Veliki brat odobrava kupnju

Startup kreirao debitne bankovne kartice za alkoholičare i osobe s demencijom

Prepaid debitna kartica koja članu obitelji ili drugoj osobi od povjerenja omogućuje praćenje transakcija vlasnika kartice i postavljanje niza kontrola potrošnje. Ove kontrole mogu ograničiti iznose kupnji, vrste proizvoda i usluga koje je moguće kupiti te mjesta na kojima se kartica može koristiti. Na primjer, može blokirati određene troškove telemarketinga ili na internetu. Pokušaji poznatih prevaranata da vas naplate automatski se blokiraju. Administratori mogu primati obavijesti kada se otkrije neuobičajena potrošnja ili kada su transakcije odbijene. Ovakav sustav zahtijeva suglasnost i korisnika i administratora, ali administrator ne mora imati financijsku autorizaciju. Forbes

11.01. (23:00)

Kada moždane stanice pošalju radnu knjižicu

Kako usporiti starenje mozga: znanstveni vodič za zadržavanje pameti

Znanstvenici istražuju uzroke starenja mozga, analizirajući kako genetske predispozicije i biološki procesi utječu na opadanje kognitivnih funkcija. Fizičke promjene, poput smanjenja mase mozga i oštećenja DNK, te nemogućnost eliminacije štetnih proteina, ključni su faktori. Iako zdrav način života može usporiti starenje, genetika ima glavnu riječ. Prevencija uključuje vježbanje, pravilnu prehranu, socijalnu interakciju i izbjegavanje štetnih tvari. No, granica ljudskog starenja ostaje nepromijenjena – geni i dalje diktiraju tempo starenja. DW

28.08.2024. (14:00)

Nađite si hobi

Nedostatak svrhe u životu povezan s kognitivnim padom, pokazuje studija

Stariji ljudi koji smatraju da njihov život nema smisla mogu biti skloniji gubitku pamćenja i problemima razmišljanja kako stare, pokazuje jedna novija studija. Oko 910 ljudi praćeno je u prosjeku 14 godina kako bi se procijenilo jesu li razvili blago kognitivno oštećenje ili demenciju. Ljudi koji su razvili blago kognitivno oštećenje imali brži pad psihološke dobrobiti u usporedbi s ljudima koji su bili “kognitivno netaknuti”. To je dovelo do ukupnih nižih rezultata dobrobiti dvije godine prije nego što im je dijagnosticirano blago kognitivno oštećenje, otkrili su stručnjaci. HRT

28.07.2024. (01:00)

Čak i da znam, ako obolim - zaboravit ću

Uloga gena u Alzheimerovoj demenciji

Alzheimerova bolest je najčešća bolest demencije, ona pogađa ljude širom svijeta i predstavlja velike izazove za oboljele i njihove obitelji. U 99 posto slučajeva to se događa sporadično. Ali u jednom postotku Alzheimerova bolest je unaprijed genetski određena. Neki se geni izravno nasljeđuju i tada neizbježno dovode do demencije. Neki drugi geni ne uzrokuju bolest, ali povećavaju rizik od obolijevanja. Kao i kod mnogih drugih nasljednih bolesti, genetskim testiranjem moguće je otkriti genetsku predispoziciju za Alzheimerovu bolest. Ali pri tome liječnički pregledi podliježu strogim propisima. DW