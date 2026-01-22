Poslali ga kući, ali ne i doma

Novi film sestara Juka nema samo snažan kinopotencijal, nego i kapacitet da otvori brojne društveno važne teme, a možda i potakne pokoji novi skandal. U prvoj verziji, ovo je trebao biti film o gej braniteljima s dubrovačkog područja, s radnim naslovom “Moj privatni ratni zločinac”. Mnogi su se pitali kako je moguće da našu zemlju predstavlja film koji praktički nitko nije vidio te zašto je HAVC kolaudirao film koji je nakon osvojenih sredstava triput mijenjao sadržaj. Nedugo potom, bez ikakve reklame, na stranicama studentskog kina Forum pojavila se informacija da će film imati ograničenu, očito samo formalnu distribuciju – kojom će se potencijalnim kritičarima zatvoriti usta. Milena Zajović za Večernji