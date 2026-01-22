Poslali ga kući, ali ne i doma

Deportirali ga iz SAD-a iako je tamo većinu života: Sandro u administrativnom limbu u Zagrebu - Monitor.hr
Deportirali ga iz SAD-a iako je tamo većinu života: Sandro u administrativnom limbu u Zagrebu

Sandro Silajdžić došao je u SAD kao petogodišnji izbjeglica iz BiH i ondje proveo gotovo cijeli život. Zbog uvjetne kazne iz mladosti, nakon povratka Donalda Trumpa na vlast 2025., uhitila ga je ICE – specijalna policija za migrante, osam i pol mjeseci proveo je u imigracijskom pritvoru i na kraju deportiran u Hrvatsku, zemlju koju jedva poznaje. U Zagrebu nema adresu, posao ni dokumente osim putovnice te zapinje u birokratskom “kvaka 22” sustavu. Traži posao, smještaj i osnovnu administrativnu pomoć. Milena Zajović za Večernji


“Lijepa večer, lijep dan” najmanje je film o gej partizanima, a više univerzalna priča o sistemu koji jede vlastitu djecu

Novi film sestara Juka nema samo snažan kinopotencijal, nego i kapacitet da otvori brojne društveno važne teme, a možda i potakne pokoji novi skandal. U prvoj verziji, ovo je trebao biti film o gej braniteljima s dubrovačkog područja, s radnim naslovom “Moj privatni ratni zločinac”. Mnogi su se pitali kako je moguće da našu zemlju predstavlja film koji praktički nitko nije vidio te zašto je HAVC kolaudirao film koji je nakon osvojenih sredstava triput mijenjao sadržaj. Nedugo potom, bez ikakve reklame, na stranicama studentskog kina Forum pojavila se informacija da će film imati ograničenu, očito samo formalnu distribuciju – kojom će se potencijalnim kritičarima zatvoriti usta. Milena Zajović za Večernji