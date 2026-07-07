Plačete li za bivšim ili ćemo se svi praviti Englezi?

Projekt Brexita postao je poput neke luđakinje zatočene na tavanu, piše britanski Telegraph. Demoniziran, slomljenog duha, zanemaren, nadvija se nad Ujedinjenim Kraljevstvom. Brexit je pretvoren u nacionalnu psihodramu. Vlasti nemaju nikakvog plana za oslobađanje njegova potencijala – na čemu se gradilo kampanju izlaska iz Unije – male tvrtke se guše birokracijom, raspiruju se napetosti u Sjevernoj Irskoj, a izgleda da će biti sve gore. S obzirom na eurofilsko raspoloženje laburista Brexit je nekako oduvijek bio ograničen na vladavinu konzervativaca. Toj se vladavini nazire kraj, a gotovo ništa nije postignuto. Gotovo sedam godina nakon glasovanja na referendumu teška je stvarnost da čak ni oni koji su se zalagali za maksimalno iskorištvanje novih sloboda nikada nisu shvatili kako to točno učiniti. Jutarnji