Plačete li za bivšim ili ćemo se svi praviti Englezi?
Deset godina nakon Brexita: EU pati zbog pada kvalitete administracije, dok se Britanija bori s ekonomskim padom
Deset godina nakon Brexita, analiza pokazuje da su obje strane na gubitku. Europska unija pati od pada operativne kvalitete, rigidnije birokracije i gubitka britanskog pragmatizma koji je balansirao francusko-njemačku dominaciju. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi značajan pad BDP-a i gubitak globalnog utjecaja, zbog čega većina Britanaca danas žali za izlaskom. Iako je povratak u punopravno članstvo nerealan, geopolitičke krize tjeraju London i Bruxelles na točkastu suradnju u sektorima obrane, energetike i znanosti, gdje zajednički interesi nalažu ponovno približavanje. Poslovni