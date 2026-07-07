Deset godina nakon Brexita: EU pati zbog pada kvalitete administracije, dok se Britanija bori s ekonomskim padom - Monitor.hr
Danas (20:00)

Plačete li za bivšim ili ćemo se svi praviti Englezi?

Deset godina nakon Brexita: EU pati zbog pada kvalitete administracije, dok se Britanija bori s ekonomskim padom

Deset godina nakon Brexita, analiza pokazuje da su obje strane na gubitku. Europska unija pati od pada operativne kvalitete, rigidnije birokracije i gubitka britanskog pragmatizma koji je balansirao francusko-njemačku dominaciju. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi značajan pad BDP-a i gubitak globalnog utjecaja, zbog čega većina Britanaca danas žali za izlaskom. Iako je povratak u punopravno članstvo nerealan, geopolitičke krize tjeraju London i Bruxelles na točkastu suradnju u sektorima obrane, energetike i znanosti, gdje zajednički interesi nalažu ponovno približavanje. Poslovni


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Tri godine nakon brexita

Analiza BBC-ja: Kako se napuštanje Unije odrazilo na britansku ekonomiju

Ilustracija

Od tada je zemlja prošla kroz pandemiju koronavirusa, a ubrzo je uslijedila energetska kriza. Zbog toga je, piše BBC, bilo teško dešifrirati kakav je točno bio učinak brexita. Najnoviji podaci sugeriraju udar na gospodarstvo, ali na neke neočekivane načine.

  • Trgovina – tvrtke koje trguju s EU suočile su se s novim pravilima, papirologijom i novim provjerama neke robe. Na početku je došlo do pada u količini robe i usluga koju je Ujedinjeno Kraljevstvo izvezlo u EU. Nakon što su riješeni početni problemi opseg izvoza vratio se na razinu prije pandemije, prema službenim podacima. Studija o carinskim klasifikacijama pokazuje da se raznolikost robe koju Britanija izvozi u EU smanjila. Slična je priča i s uvozom, količine su se vratile na razinu prije pandemije. Cijena hrane uvezene iz EU, poput rajčice ili krumpira, porasla, možda čak za 6 posto tijekom 2020. i 2021. A to je sve bilo prije nedavne inflacije. S druge strane, to je domaćim proizvođačima hrane olakšalo pitanje konkurencije; ekonomisti kažu da su možda dobili poticaj od 5 milijardi funti. Trgovinska razmjena nije se oporavila nakon pandemije tako brzo kao u drugim velikim nacijama, postala je manje važna u doprinosu britanskom prosperitetu.
  • Trgovinski sporazumi – U tri godine od brexita sklopljen je ukupno 71 trgovinski sporazum, što je brz napredak, ali u većini slučajeva radi se samo o obnavljaju ugovora. Ujedinjeno Kraljevstvo je potpisalo nove ugovore s Australijom i Novim Zelandom. Vode se razgovori s Indijom i članicama transpacifičkog pakta. Traju dulje nego što su se prethodni ministri nadali. Trgovinski sporazumi s nekim od najvećih igrača, poput SAD-a i Kine, i dalje su nedostižni.
  • Zapošljavanje – Kao rezultat brexita 330.000 radnika je manje. Sektori kao što su transport, ugostiteljstvo i maloprodaja posebno su teško pogođeni. Nedostatak radnika rezultirao je nestašicama robe (koja se nije mogla dopremiti jer je nedostajalo vozača) i povećanjem računa za kupce. Tportal
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Malo tko je mogao zamisliti da će brexit donijeti toliko problema

U Britaniji raste razočarenje brexitom

What do people in other countries think of Brexit? | Euronews

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Projekt Brexita postao je poput neke luđakinje zatočene na tavanu, piše britanski Telegraph. Demoniziran, slomljenog duha, zanemaren, nadvija se nad Ujedinjenim Kraljevstvom. Brexit je pretvoren u nacionalnu psihodramu. Vlasti nemaju nikakvog plana za oslobađanje njegova potencijala – na čemu se gradilo kampanju izlaska iz Unije – male tvrtke se guše birokracijom, raspiruju se napetosti u Sjevernoj Irskoj, a izgleda da će biti sve gore. S obzirom na eurofilsko raspoloženje laburista Brexit je nekako oduvijek bio ograničen na vladavinu konzervativaca. Toj se vladavini nazire kraj, a gotovo ništa nije postignuto. Gotovo sedam godina nakon glasovanja na referendumu teška je stvarnost da čak ni oni koji su se zalagali za maksimalno iskorištvanje novih sloboda nikada nisu shvatili kako to točno učiniti. Jutarnji

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