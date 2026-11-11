Astrologija je za budale, a religija za ministre

Što, recimo, da je ministrica nauke i obrazovanja obznanila kako se – sad napamet govorim – na nebu pojavio mladi mjesec hilal, i kako “od 19. februara do 20. marta traje taj takozvani Ramazan, mjesec ibadeta i duhovnog osnaženja”? Što da je rekla, “ne znam koliko u to vjerujete, ili uopšte znate o tome”, ali da ona “svakako jest čula, negdje kao i upozorena da pripazi na ponašanje”? Što da se ministrica onda “odlučila malo povući do Bajrama”, pa i nama toplo preporučila da hranu, piće, cigarete, seks i sve aktivnosti “koje planiramo u narednom periodu ostavimo za iza Bajrama”, jer bi se valjda retrogradni Ramazan “tada trebao povući i onda se sve vraća u normalno stanje”?

Ili da je, na primjer, samo dan ranije dramatično objavila kako je danas Čista srijeda i kako “od Pepelnice 18. veljače do Velikog četvrtka 2. travnja traje ta takozvana Korizma, četrdeset dana posta i duhovnog osnaženja”? Što, eto, da je rekla, “ne znam koliko u to vjerujete”, ali da je i ona “negdje kao i bila upozorena da pripazi na ponašanje”? I da se “odlučila malo povući do Uskrsa”…

Kada, međutim, ministrica nauke i obrazovanja u Vladi Federacije BiH objavi kako će se, budući da je “ona Blizanac u znaku, a Merkur njena planeta”, povući iz javnog života dok se “retrogradni Merkur ne povuče i sve se vrati u normalno stanje” – cijela se ona, kako se zove, regija mjesec dana nadmoćno smije i zajebava. Boris Dežulović za N1