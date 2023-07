Spoiler alert: Jedina životna konstanta su HDZ-ove afere

“Što ako bi istog dana sve novine odlučile reprintati svoje stare brojeve od određenog dana prije pedeset ili šezdeset godina?”, pita se narator “Vremenskog skloništa”.

“Hoće li nešto zaškripati u vremenu?”

U tom trenutku, ležeći uronjen u mlako more, zatvorio sam knjigu pažljivo označivši stranicu jednim glatkim, plosnatim oblutkom, pa dohvatio mobitel. To je dio mog svakodnevnog jutarnjeg rituala: malo ronim u donjim, hladnijim slojevima mora, nakon toga čitam knjigu dok se glava ne usije, potom hvatam mobitel i provjeravam je li Ivan Perišić u međuvremenu potpisao za Hajduk, pa onda ponovo ronjenje, čitanje, mobitel, Perišić, i tako sve do kraja knjige. Uzeo sam dakle mobitel, na brzinu otvorio vijesti i pročitao:

“Nova HDZ-ova afera – u akciji Uskoka više uhićenih, među njima sudac i bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege!”, pisalo je na vrhu stranice news portala.

Tako počinje ljetnu morsku priču svježe danas Boris Dežulović za N1