Kad ti AI pomaže da prestaneš biti negativac
Digitalna terapija učinkovito liječi anksioznost
Digitalna KBT aplikacija poput Wysa, Woebota ili MindDoca prati klasične terapijske principe: pomaže prepoznati negativne misli, preispitati ih i zamijeniti konstruktivnijima. Kroz kratke vježbe, vođene zadatke i dnevne izazove, korisnik uči reflektirati i primjenjivati strategije u stvarnom životu, smanjujući anksioznost. Iako ne zamjenjuju stručnu pomoć, ove digitalne terapije nude praktičan i skalabilan alat za podršku mentalnom zdravlju u modernom digitalnom dobu. Bug