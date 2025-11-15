Možda ipak nisi “preosjetljiv”
Novi trag u mozgu: kako utišati anksioznost na izvoru
Znanstvenici iz Španjolske identificirali su specifične neurone u amigdali čija pojačana aktivnost izaziva anksioznost, depresiju i socijalne probleme kod miševa. Regulacijom gena GRIK4 smanjili su razinu proteina GluK4 i potpuno uklonili te simptome. Precizno “utišavanje” samo nekoliko neurona vratilo je normalno ponašanje, iako su poteškoće u prepoznavanju objekata ostale. Metoda je učinkovita i kod miševa koji nisu genetski modificirani, što potvrđuje važnost lokalnih moždanih krugova. Otkriće otvara put razvoju ciljanih terapija za anksiozne poremećaje kod ljudi. Science Alert, Index