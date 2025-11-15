Možda ipak nisi “preosjetljiv”

Svijet se mijenja i događaju se stvari koje su izvan naše kontrole. Neizvjesnost o tome što bi se moglo dogoditi i činjenica da je većina stvari izvan naše kontrole ugrađuju se u ono što se može opisati samo kao masovni osjećaj nelagode, nemira i brige. Također se može opisati kao kolektivna anksioznost. To je osjećaj očaja i beznađa koji istovremeno doživljava velika masa ljudi. Kako se nositi s njom? Najbolji je način razgovarati s osobama s kojima se osjećate dovoljno ugodno da razgovarate i izrazite im svoje osjećaje. riznanje da doživljavate teške emocije u vezi s nečim često je samo po sebi osnažujuće. Također, korisno je ograničiti količinu informiranja. U redu je nakratko se odmaknuti od novina i TV-a i jednostavno pokušati resetirati svoju mentalnu ravnotežu. Mixer