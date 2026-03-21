Life imitates TV
Dijagnoza raka kao neočekivani okidač za porast kriminaliteta
Novo istraživanje iz Danske (2026.) otkriva šokantnu korelaciju: osobe s dijagnozom raka imaju 14% veću vjerojatnost da budu osuđene za kazneno djelo, čak i bez prethodnog dosjea. Iako stopa kriminala opada tijekom prve godine zbog iscrpljujućih terapija, značajno raste dvije do pet godina nakon dijagnoze. Glavni uzroci nisu samo medicinski računi, već širi ekonomski pad, gubitak zaposlenja i smanjen prihod. Uz imovinske delikte, bilježi se i porast nasilnih zločina, što sugerira da smanjena očekivana životna dob umanjuje strah od zatvorske kazne. Autori ističu da jača socijalna potpora može značajno ublažiti ovaj trend. Neki to nazivaju i “Breaking bad efektom”, po uzoru na popularnu seriju… Science Alert