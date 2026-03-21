Life imitates TV

Donedavno fiktivni restoran fast food pilećih specijaliteta Los Pollos Hermanos postao je stvarnost u glavnom gradu Velike Britanije. U serijama “Breaking Bad” i “Better Call Saul”, uspješan lanac brze hrane u vlasništvu notornog Gusa Fringa (kojeg izvrsno tumači Giancarlo Esposito) bio je paravan za operaciju proizvodnje i distribucije crystal metha. Sada stanovnici Londona koji žive u radijusu restorana mogu naručiti prženu piletinu s “originalnim receptom Los Pollos Hermanos” uz priloge, deserte i još mnogo toga iz istočnog londonskog restorana, koji se nalazi u blizini Canary Wharfa. Naime, Pop-up ogranci lanca Los Pollos Hermanos pojavili su se u SAD-u još 2017., a Netflix, pod kojim su serije, pokrenuo je još nekoliko promotivnih mjesta u Australiji. Ravno do dna