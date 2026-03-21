Life imitates TV

Novo istraživanje iz Danske (2026.) otkriva šokantnu korelaciju: osobe s dijagnozom raka imaju 14% veću vjerojatnost da budu osuđene za kazneno djelo, čak i bez prethodnog dosjea. Iako stopa kriminala opada tijekom prve godine zbog iscrpljujućih terapija, značajno raste dvije do pet godina nakon dijagnoze. Glavni uzroci nisu samo medicinski računi, već širi ekonomski pad, gubitak zaposlenja i smanjen prihod. Uz imovinske delikte, bilježi se i porast nasilnih zločina, što sugerira da smanjena očekivana životna dob umanjuje strah od zatvorske kazne. Autori ističu da jača socijalna potpora može značajno ublažiti ovaj trend. Neki to nazivaju i “Breaking bad efektom”, po uzoru na popularnu serijuScience Alert


U London došao Los Pollos Hermanos – zloglasni restoran brze hrane iz serija 'Breaking Bad' i 'Better Call Saul'

Donedavno fiktivni restoran fast food pilećih specijaliteta Los Pollos Hermanos postao je stvarnost u glavnom gradu Velike Britanije. U serijama “Breaking Bad” i “Better Call Saul”, uspješan lanac brze hrane u vlasništvu notornog Gusa Fringa (kojeg izvrsno tumači Giancarlo Esposito) bio je paravan za operaciju proizvodnje i distribucije crystal metha. Sada stanovnici Londona koji žive u radijusu restorana mogu naručiti prženu piletinu s “originalnim receptom Los Pollos Hermanos” uz priloge, deserte i još mnogo toga iz istočnog londonskog restorana, koji se nalazi u blizini Canary Wharfa. Naime, Pop-up ogranci lanca Los Pollos Hermanos pojavili su se u SAD-u još 2017., a Netflix, pod kojim su serije, pokrenuo je još nekoliko promotivnih mjesta u Australiji. Ravno do dna

Pa, baš bizarno: Fanovi serije 'Breaking Bad' bacali toliko pizza na krov kuće Waltera Whitea da je stvarni vlasnik morao podići visoku ogradu

Svi smo mi Walter

Sintetičkom drogom protiv sintetičkog duga

Neuspjeh ‘rata protiv droga’, ekonomija duga te rastakanje socijalne države i posljedična degradacija ‘srednjih klasa’: sve su to teme kojima se izravno ili posredno bavi popularna televizijska serija Breaking bad. Njezin glavni lik na drastičan i radikalan način prekoračuje društvene norme, no njegova pobuna ostaje zarobljena u okvirima apolitičnog, patološkog ekscesa, bez potencijala za širu društvenu promjenu, piše Le Monde Diplomatique.

Comic-Con: Dvorana 'podivljala' zbog odgovora koji je glumac Bryan Cranston dao mladiću u publici

Television, b**ch

‘Breaking Bad’ kao velika priča našega doba

Breaking Bad velika je priča našega doba, televizijska bajka kroz koju se izravno ili u alegoriji rasklapaju i ponovo sklapaju naša moralna načela, životna, politička i intelektualna uvjerenja. O moralitetu ove priče mogao bi se (ili morao) napisati veliki esej. Neka to netko učini“, raspisao se Miljenko (“kasno palim”) Jergović o seriji koju je cijelu pogledao u samo mjesec dana.

Filmove zameo vjetar

Vrhunski režiseri i glumci sve više snimaju serije

Infantilizacija i industrijalizacija filmova, pojava specijaliziranih TV kanala i kabelske televizije, čime je riješen problem cenzure, te “odljev” redateljskih i glumačkih zvijezda s filma na televiziju omogućili su neočekivan procvat serija – kako u rastu popularnosti, tako i kvaliteti sadržaja i produkcijskoj razini. Iako je primjerice Twin Peaks preteča toga fenomena, smatra se da ga je pokrenula fenomenalna Žica Davida Simona, a uslijedili su i drugi hvalevrijedni ostvaraji poput Kuće od karata, Pravog detektiva, Momaka s Madisona, Igre prijestolja, Farga i Breaking Bada.. Novi list

Najviše ljudi laže da je gledalo Breaking Bad