Kakav ti je kruh? Dobar mi je, uh!

Dnevno se u Hvatskoj baci više od 135 tona kruha. To što nije friško ne znači da kruh nije jestiv i koji dan nakon što ga kupimo u pekarama i trgovinama. No, postoje razna rješenja da ih se ponovno iskoristi: u Italiji rade panzanellu i ribollitu, i pappa al pomodoro. Ako ništa, uvijek se mogu napraviti brusketi – prepečeni kruh, češnjak, maslinovo ulje i povrće. U tradicionalnoj grčkoj kuhinji pronaći ćete skoradliu. Riječ je o gustom pireu od češnjaka na podlozi od krumpira, oraha, badema i natopljenog starog kruha. Fattoush je bliskoistočna verzija panzanelle. Sadrži nasjeckanu salatu s puno peršina, vinaigrette i krutone od odstajale pogače. Zatim gazpacho – tradicionalna španjolska hladna juha od rajčica. No, jeste li znali da njeizn tajni sastojak upravo kruh? Eto, sad znate. Green