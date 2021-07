Nije dosta umiti se

Već sad može se predvidjeti da će i desnica unutar HDZ-a i političke opcije desnije od HDZ-a učiniti sve da što više otežaju ili opstruiraju dolazak gospođe Đurđević u Vrhovni sud, a ne treba sumnjati da će pritom imati i tihu podršku najvećeg broja trenutačnih sudaca toga suda, uključujući i one najviše rangirane, i one koji u javnosti ne slove za pristaše ili pouzdanike HDZ-a. Što se tiče HDZ-ovskog otpora, centralni lik je, naravno, Vladimir Šeks. Taj čovjek presudno je utjecao na današnju kadrovsku sliku te mentalni sklop hrvatskog sudstva i on će suprotstaviti svakom rješenju koje dovodi u pitanje njegovu moć u tom području vlasti – piše Ivica Đikić.