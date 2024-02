Sad su se sjetili

Zašto bi Plenković sada promijenio mišljenje i postavio Turudića na poziciju koja je objektivno moćnija i važnija od dvije na kojima ga nije htio vidjeti? Nije bio dobar za čelnu funkciju ni u Vrhovnom sudu ni u Visokom kaznenom sudu, a dobar je za šefa Državnog odvjetništva, institucije devastirane u svakom pogledu? Dva su eventualna razloga zbog kojih se mogla dogoditi promjena u premijerovom stavu – javni sukob s Milanovićem i zalaganje za kazneni progon onih koji medijima dostavljaju podatke iz “nejavnih” istražnih spisa. Jesu li zaboravljeni Turudićevi pravni manevri čija je svrha bila da se pomogne obrani Branimira Glavaša, nepravomoćno osuđenog za ratne zločine? Hoće li biti obustavljeno istraživanje i procesuiranje ratnih zločina počinjenih s hrvatske strane, s obzirom na to kakvi su Turudićevi stavovi o ratnim događajima? Dobro, to ne bi bila značajna promjena u odnosu na sadašnje stanje. Bila bi to, naravno, katastrofalna odluka i ne bi bila prva takva kad je riječ o premijerovim kadrovskim rješenjima, no Turudić je, racionalno gledano, prevelik rizik za Plenkovića. Ivica Đikić za Novosti.