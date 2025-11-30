Deca, moja deca... nikaj nete mela...
Djeca bez osnova: učiteljica upozorava na pad životnih vještina u digitalnoj generaciji
čiteljica trećeg razreda Patrice Edwards postala je viralna nakon što je otkrila da njezini učenici ne znaju čitati analogni sat, vezati cipele, brojati novac, pamtiti adrese niti roditeljske brojeve. Djeca se, tvrdi, u svemu oslanjaju na pametne telefone i učitelje. Edwards poziva roditelje da pomognu vratiti osnovne vještine u svakodnevicu. Stručnjaci upozoravaju da je problem dio šireg trenda: tehnologija i nestabilne rutine skraćuju raspon pažnje i smanjuju prilike za učenje temeljnih sposobnosti prije škole. Daily Mail, Index… komentiraju na Forumu