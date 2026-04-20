Tko te MOL-i, nek te NIS-i
Dok Hrvatska čeka pravdu, Hernadi u Beogradu kupuje naftu i vrijeme
Zsolt Hernadi, šef MOL-a i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, viđen je u Beogradu na pregovorima o preuzimanju srbijanskog NIS-a. Iako je u Hrvatskoj pravomoćno osuđen zbog podmićivanja Ive Sanadera, Hernadi nesmetano putuje izvan EU-a, dok Mađarska odbija njegovo izručenje pozivajući se na kršenje ljudskih prava. Političke promjene u Mađarskoj i uspon Pétera Magyara unose dodatnu neizvjesnost u odnose Ine i MOL-a. Dok stručnjak Davor Štern upozorava da je Ina izgubila stratešku važnost i postala tek “lanac benzinskih postaja”, napetost oko neisplaćene arbitraže od 270 milijuna eura i dalje opterećuje susjedske odnose. tportal