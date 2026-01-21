Igraju se naftom
Štern upozorava: MOL jača poziciju, a Hrvatska riskira gubitak kontrole nad rafinerijom Rijeka
Energetski analitičar Davor Štern smatra da je preuzimanje NIS-a od strane MOL-a praktički dogovoreno te da to slabi poziciju Hrvatske. Žali zbog propuštene prilike iz kasnih devedesetih kada je INA mogla ući u strateško spajanje s MOL-om. Upozorava da MOL nije ispoštovao obveze modernizacije rafinerija, što je dovelo do gašenja Siska i dugotrajne obnove Rijeke. Sudbina riječke rafinerije i Janafa, kaže, ovisi o odlučnosti Hrvatske da osigura dugoročni rad i energetsku sigurnost. N1