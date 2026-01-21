Igraju se naftom

“Očito da se gubi kontrola i da je tu otvoreno lovište. To nije samo u plinu, to se može događati u derivatima. Ima povlašteni kupaca, maloprodaje, veleprodaje. Ovo je užasno što se dogodilo, ali da se tu stane na loptu i napravi duboka analiza onoga što se događa s drugim ugovorima u INA-i, što se događa s kupovinom i prodajom nafte u Mađarsku, nikad nismo čuli cijenu po kojoj je ta nafta prodana. Ima puno pitanja koje traže odgovore. Nadam se da će sveobuhvatna revizija koja se najavljuje dati odgovor na pitanje”, smatra Štern. Tportal