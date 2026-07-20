Sve za naknadu, naknadu ni za što
Doktor znanosti na burzi: Ono kad aktivno tražiš posao koji zapravo ne želiš dobiti
Kulturpunkt donosi priču kroz koju zapravo mnogi prolaze za vrijeme nezaposlenosti. U ovom slučaju autor je planirao završiti doktorat, primati naknadu od HZZ-a i poslije tražiti posao (iako je i tada radio, ali honorarno). No, da bi primao naknadu morao se javljati na natječaje i ići na intervjue za zaposlenje. Za koje je uglavnom bio prekvalificiran. No, uvidio je i da poslodavci kod kojih je išao na razgovor nisu imali u planu ponuditi mu zaposlenje… Kroz niz komičnih i pro forma razgovora – od administracije do kazališnog šaptača – analizira rigidnost sustava, rastuću birokratizaciju kulture i inflaciju tradicionalnog koncepta sigurnog zaposlenja. Tekst razotkriva kako suvremeno tržište rada degradira ljudsko dostojanstvo, pretvarajući egzistencijalno pitanje u ponižavajuće i otuđujuće natjecanje.