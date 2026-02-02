Kad ti je suprug jednako blagoslov i prokletstvo
Dokumentarac o Melaniji Trump iznenadio na blagajnama unatoč lošim kritikama uoči premijere
Dokumentarni film Melania o bivšoj prvoj dami Melaniji Trump u kina je stigao uz slabiju pretprodaju i podsmijeh javnosti, potaknut viralnim oglasom koji je nudio 50 dolara gledateljima da ostanu do kraja projekcije. Unatoč tome, film je tijekom prvog vikenda zaradio oko 7 milijuna dolara, znatno iznad očekivanja, te postao najuspješnija dokumentarna kino-premijera od 2012., izuzev koncertnih filmova. Iako su kritičari bili nemilosrdni (nazivavši ga propagandnim šundom – tportal), publika je reagirala gotovo jednoglasno – pozitivno (barem na premijeri). tportal… Na Ravno do dna prepričali film za one koji film ne misle pogledati, ali ih donekle zanima.