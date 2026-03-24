Tata spava, ali ne i publika

U knjizi Sculpting in time, koja je konačno prevedena na hrvatski, veliki ruski redatelj rekao je otprilike sve o svojem shvaćanju sedme umjetnosti – odnosu filma s književnošću, slikarstvom i teatrom, onomu što je pokušavao reći u svojim filmovima, o radu s glumcima, scenariju, montaži, o odgovornosti umjetnika, pa i o odnosu autora s gledateljem ili potrazi za istim. Na knjigu su ga, kako kaže, dijelom potaknuli upravo gledatelji, tj. pisma koja su mu hrpimice slali poslije prikazivanja filma Zrcalo. Tarkovski nije od onih filmskih autora koji vjeruju da film nastaje za montažnim stolom. U tom smislu nije bio ni veliki pobornik svog sunarodnjaka Ejzenštejna kao tipičnog predstavnika ‘montažne kinematografije’. On sam puno je više obraćao pažnju na protok vremena u kadru i nastojao ga točno reproducirati i fiksirati. Booksa