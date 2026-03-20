Od Velikog pečata do Oscara: Brže nego što kažeš "dox"
ZagrebDox slavi 22. izdanje uz stotinu filmova i globalna priznanja
ZagrebDox u svoje 22. izdanje (19. – 26. travnja) ulazi s golemim prestižom: prošlogodišnji pobjednik, film Gospodin Nitko protiv Putina, u međuvremenu je osvojio Oscara i BAFTU. Festival prikazuje stotinjak naslova odabranih među 2000 prijava, uz bogat popratni program poput Foto Doxa i Audio Doxa. Međunarodnim žirijem predsjeda upravo oskarovac David Borenstein, uz Christiana Freia i Olivera Sertića. Osim projekcija, industrijski program Slow Pitch pod vodstvom vrhunskih stručnjaka nastavlja razvijati nove talente, potvrđujući ZagrebDox kao ključno mjesto za prepoznavanje priča koje mijenjaju svijet. HRT