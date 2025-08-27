Dr. Gonzo: Zabranitelji festivala™ – novi hrvatski kulturni brend - Monitor.hr
Cancel kultura, samo obrnuta

Dr. Gonzo: Zabranitelji festivala™ – novi hrvatski kulturni brend

Zabranitelji su nam se namnožili. Kao gljive poslije kiše, samo što od njih ne možeš napraviti dobar rižoto, a ni dobar vic. Prvo su krenuli na Thompsona — i svi smo mislili: „E, sad ćemo vidjeti ima li društvo filter.“ Filter? Ma da, filter je bio samo fikcija. Jer ne, ne moramo kolektivno skandirati stihove iz ratnog dnevnika, ali Thompson je bio samo prvi metak iz startnog pištolja u utrci zvanoj „tko će više toga zabraniti“.

I onda — Bajaga. Bajaga! Lik koji svira o ljubavi, gitarama i životu koji je „nekad siv, nekad žut“. Zabranjen jer netko na Facebooku osjeti miris „nedomoljublja“. Nakon toga Benkovac – predstava, fikcija, mašta, gluma – stopirana. Sad i Šibenik. Festival kao bojno polje za kulturne atentatore. Svi odjednom postaju povjesničari, kustosi i stražari nacionalne čistoće, šilterice na glavi, škrgutavi zubi, metri u rukama: „Previše slobode? Skrati odmah!“

I dolazimo do Benkovca i njegovog vrlog komandanta zabranitelja, koji vodi udrugu dragovoljaca, a sad i kulturnu policiju. On i ekipa tvrde da u Benkovcu nema mjesta za Frljića i „izdajnike“ jer to vrijeđa Domovinski rat. Festival otkazan, publika proglašena „nepoželjnim gostima“. Benkovac – kulturni geto. Ulaz samo za domoljubno podobne, sve ostalo automatski deportirano u imaginarni logor umjetničke nepristojnosti.

I sve bi to još prošlo kao balkanski Monty Python na LSD-u, da se ne javi zapovjednik specijalne jedinice „Ajkula“. Čovjek koji je ratovao stvarno, ne u Cinestaru, nego na bojišnici, i mrtav-hladan proziva vrlog zaranitelja: lažno predstavljanje, „plačipička i dezerter“ – rat vidio samo kad je kupio kartu za Terminatora 2.

A kad misliš da apsurd ne može više, dođe bonus scena: Kćer mu pjeva Cecine pjesme. Cecu – udovicu Arkana, čovjeka čije su postrojbe palile i ubijale po Hrvatskoj. To oca ne dira. Braniteljsku čast ne dira. Domovinski rat ne dira. Ali predstava? Festival? To je, dragi moj, crvena linija!

Zabranitelji nisu branitelji kulture. Oni su diletantski cenzori u uniformi samoproklamiranog domoljublja. Reality show na otvorenom, tragikomedija u tri čina, oružje: megafoni i zabrane, pobjeda: zatvoriti kazalište.

Jer, realno – tko god zabranjuje kulturu, ne brani Hrvatsku. Pretvara je u klaustrofobičnu garderobu gdje se sve mora zakopčati do grla i smijati samo dopuštenim šalama. Ovo nije domoljublje. Ovo je sterilni strah, zapakiran u šuškanje plastične zastavice.

Dobrodošli na Hipodrom. Ponijeti vlastiti toalet, zdrav razum i kartu za izlaz. Može biti da vam zatreba.

Dr. Gonzo o koncertu na Hipodromu – Baklje, šleperi i mokraća: Hrvatski Woodstock za desničare

Petstotinjak tisuća ljudi očekuje se na poljskom poligonu s pozornicom čije nosive grede još nisu vidjele statičara. Građevinski elaborati kasne, električna energija je teorijski koncept, a jedina stvar koja je spremna – su šleperi s pivom i, kako doznajemo, “još neprocijenjen broj kamiona s ostalim pićima”. Kad to kaže hrvatska administracija, znaj da se priprema ili rat ili koncert za koji će nakon svega netko pisati knjigu. Ili optužnicu. U međuvremenu, na internetu kruži lista toaletnih potreba koja više podsjeća na vojnu operaciju nego na koncert. Prema nekim procjenama, bit će potrebno 5000 prijenosnih toaleta. I to optimistično. Realno, s obzirom na količinu piva, jedino rješenje bit će improvizirana rijeka Save broj 2 – ona koja teče niz livadu. Bogu hvala, Hipodrom je ionako navikao na izmet. Dr. Gonzo premijerno za Monitor.

Što bi rekao Hunter S. Thompson da je imao Thompsona umjesto LSD-a

Dr. Gonzo o koncertu na Hipodromu – Baklje, šleperi i mokraća: Hrvatski Woodstock za desničare

Piše: netko tko nije bio pozvan, ali se sam pojavio

U zemlji gdje je 2G još uvijek “upgrade”, a glazbeni spektakl izgleda kao evakuacija s Glastonburyja, Hrvatska se priprema za ono što bi moglo biti najveći masovni urinarni incident od Rimskog Carstva. Na Hipodrom stiže Marko Perković Thompson, mitski bard domaće političke melankolije, čovjek koji od 1991. naovamo pokušava dokazati da su distorzija, vojničke jakne i crni križevi – jedini oblik zabave vrijedan TV prijenosa.

Petstotinjak tisuća ljudi očekuje se na poljskom poligonu s pozornicom čije nosive grede još nisu vidjele statičara. Građevinski elaborati kasne, električna energija je teorijski koncept, a jedina stvar koja je spremna – su šleperi s pivom i, kako doznajemo, “još neprocijenjen broj kamiona s ostalim pićima”. Kad to kaže hrvatska administracija, znaj da se priprema ili rat ili koncert za koji će nakon svega netko pisati knjigu. Ili optužnicu.

Kasni se s dokumentacijom kao da se radi o postavljanju javne česme na Trešnjevci, a ne o događaju koji okuplja populaciju veličine Lisabona s jetrom Domaćeg čovjeka. Službeni signal? 2G. Dovoljno da pošalješ poruku “kasnim” i da stigne u listopadu.

U međuvremenu, na internetu kruži lista toaletnih potreba koja više podsjeća na vojnu operaciju nego na koncert. Prema nekim procjenama, bit će potrebno 5000 prijenosnih toaleta. I to optimistično. Realno, s obzirom na količinu piva, jedino rješenje bit će improvizirana rijeka Save broj 2 – ona koja teče niz livadu. Bogu hvala, Hipodrom je ionako navikao na izmet.

Zdravstvena služba još ne zna ni gdje će biti, ni što će biti, ni kako će preživjeti. Ministarstvo zdravstva mudro je navodno zatražilo da bolnice isprazne 20% kapaciteta – jer zna da kad krene bakljada, rakije i padanje po ogradi, netko će završiti u Traumi. Ili na neurologiji, zbog Thompsonovih stihova.

No najjače je ipak to što je HAK – prometni Nostradamus – pozvao ljude da dođu dan ranije. Kao da idu na hodočašće u Lourdes, a ne na koncert. Uostalom, simbolika je tu: i jedni i drugi traže čudo. Kod Thompsona je to vjerojatno hit koji ima više od četiri akorda i manje od tri poziva na borbu.

Gore od svega je to što se ova papazjanija servira kao “kulturni događaj”. A znamo što to znači – da će država osigurati sve resurse, sve dok nekom padne baklja u kosu, a onda će biti kriv “neimenovani organizator” za kojeg će se na kraju ispostaviti da je neki rođak istaknutog člana HDZ-a.

Uglavnom, ako se pitate je li sve to vrijedno, sjetite se da je Hunter S. Thompson jednom rekao: “When the going gets weird, the weird turn pro.”
U ovom slučaju, čini se da su svi profesionalci već davno otišli, a ostali su samo ljudi s bakljama, pivom i 2G signalom.

Dobrodošli na Hipodrom. Ponijeti vlastiti toalet, zdrav razum i kartu za izlaz. Može biti da vam zatreba.

Duh Huntera S. Thompsona i dalje živi

Je li Forum.hr dinosaur? Dr. Gonzo: ‘Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma i skrolati bez svrhe…’

Dinosaur, kažu. Kao da je to uvreda. Kao da nije prokletstvo biti mlada platforma, skrolati bez svrhe, živjeti 15 sekundi po objavi, pa u algoritamski pakao. Forum.hr je metuzalem koji pamti ratove — flame warove o cjepivima prije cjepiva, o autima prije Tesli, o ženama prije Tinder apokalipse. Mjesto gdje se još vodi rasprava bez emojija, gdje linkovi traju dulje od prosječnog braka. Mjesto gdje te neće shadowbanat jer si bez smajlića rekao da je nešto glupo.

Naravno da je Forum.hr dinosaur. I to ne neki pitomi barney, nego full T-Rex, s forumskim napisima o “čokoladnim jogurtima u Lidlu 2012.” i moderatorima koji te obrišu kao čečensku poruku iz telegrama. Dinosaur koji gazi, ne pleše. Koji ne mora biti brz jer mu nije stalo da te zadrži — ako si tu, tu si jer želiš čitati 300 komentara o zakonima o nasljeđivanju i 7. stranici rasprave o WC školjci s bideom. Forum.hr ne umire. On hibernira dok vani TikTok pleše kolo smrti. Kaže zanimljiv forumaš Dr. Gonzo na Monitorovom forumu, nakon što je netko drugi obznanio da je čuo od nekoga da priča kako je Forum.hr dinosaur.