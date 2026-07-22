Veliki brat posvuda



Ovaj poseban policijski odred ovih dana posebno kontrolira gradske prometnice i motocikliste. ‘Ulova’ im ne nedostaje. Kažu kako veliki prekršaji često koštaju života, pa se sve sankcionira kako bi vozači napokon naučili. Danas je takav životni standard da se s tisuću-dvije-tri može kupiti jako dobar motor. Odnosno jako brz motor a upitne tehničke ispravnosti. Vozači nemaju svu opremu, a smatraju da su najbrži i najbolji i onda dolazi do kobnih pogrešaka i smrtnih posljedica.

A kako bi tomu stali na kraj, na cesti su svaki dan po 12 sati u paru – na motorima ili u automobilima. Češljaju sve prometnice, pa i one gradske. Ako vas zaustave naoružani do zuba, nemojte se iznenaditi. Njihov je posao izrazito opasan – a ljudi koje love ne prezaju ni od čega. HRT