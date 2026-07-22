Dronovi i kamere umjesto skupih lekcija: Kako stati na kraj mladim divljacima za volanom - Monitor.hr
Danas (10:00)

Veliki brat posvuda

Dronovi i kamere umjesto skupih lekcija: Kako stati na kraj mladim divljacima za volanom

Prometni stručnjak Željko Marušić upozorava da mladi i maloljetnici krše propise jer vjeruju da neće biti uhvaćeni. Iako su zakoni uglavnom dobro napisani, problem je slab nadzor. Rješenje vidi u mreži kamera i dronovima koji bi rasteretili policiju, jer je ključ u izvjesnosti kažnjavanja, a ne u edukaciji. Predlaže da se privatna vozila za mlade ograniče na 85 kW, uvedu privremene dozvole do 24. godine te drastično povećaju premije osiguranja za opasna vozila. Roditeljima pak poručuje: ne kupujte djeci quadove i prejak automobil. tportal


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Kako si krenuo, tako i završi

Oprez na putu kroz Austriju – izbjegavanje gužvi sporednim cestama je kažnjivo

Od 1. svibnja 2026. godine na snazi su ponovna ograničenja za tranzitni promet na seoskim i lokalnim cestama u Tirolu. Cilj je spriječiti vozače da zaobilaze zastoje na glavnim prometnicama. Ovakve zabrane isključivanja s autocesta i glavnih cesta u Austriji se primjenjuju već dugi niz godina i obuhvaćaju nekoliko okruga duž središnjih prometnih pravaca sjever-jug. Zabrana se odnosi na ceste nižeg ranga, dok glavne prometnice ostaju prohodne. Cilj je zadržati tranzitni promet na autocestama i brzim cestama, te zaštititi lokalne centre i stanovništvo od prevelikog opterećenja. Samo u ovoj zimskoj sezoni vraćeno je više od 411.400 vozila. Zabrane vrijede vikendom i na odabrane dane putovanja, pojedinih praznika i slično. Kazne su od 90 eura. Fenix… komentiraju na Forumu

29.01. (00:00)

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Walter Arnold vozio je čak četiri puta brže od tada dopuštenih 3,2 km/h. Policija ga je zaustavila nakon potjere biciklom duge 7,5 kilometara i kaznila jednim šilingom. U to doba automobil je morao imati čovjeka s crvenom zastavom ispred sebe, a brzina se procjenjivala „odokativno“. Iste godine zabilježena je i prva smrtna žrtva automobila – pri brzini od samo 6,4 km/h. Željko Marušić za Nacional

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Marušić: Kazne su dobre, ali beskorisne dok se rijetko izriču i država ne potiče kupnju sigurnijih auta

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da su aktualne kazne za prometne prekršaje primjerene, ali neučinkovite jer se rijetko izriču, što ohrabruje prekršitelje. Upozorava da prebrza vožnja i stari, nesigurni automobili čine glavne uzroke tragedija na cestama. Predlaže porezne olakšice za kupnju novih vozila s najvišim sigurnosnim ocjenama, više radarskih kamera te uklanjanje drveća i stupova uz prometnice radi smanjenja smrtnosti pri izlijetanju s ceste. U prvih devet mjeseci ove godine na hrvatskim je cestama poginulo 213 ljudi – 28 više nego lani. tportal

10.09.2025. (16:00)

Kazne brže od vozača

MUP diže kazne za prekršaje u prometu: Trenutna najveća je 132.000 eura

Najviše kazne predviđene sadašnjim zakonom za alkohol i brzinu kreću se do 2650 eura i do 60 dana zatvora. Ako autonomna vozila bez vozača prometuju izvan dopuštenih zona koja su im odobrena, vlasnik može platiti do 132.000 eura kazne, što je trenutno najviša propisana kazna. Voditelj Službe prometne policije iz Ravnateljstva policije, na konferenciji Vision Zero u organizaciji Poslovnog dnevnika najavio je dodatno postroženje kazni. Cilj je da do kraja 2030. godine na hrvatskim cestama ne bude više od 148 smrtno stradalih osoba. Na žalost, u prvih osam mjeseci ove godine već ih je 194. Danica

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Više će se koristiti javni prijevoz

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Pamet u glavu i sa što manje rizika, zbog sebe i svoje sigurnosti, ako ništa

Što učiniti u slučaju zaustavljanja na cesti

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17.12.2024. (00:00)

I nema švercanja

Hrvatski vozači u Sloveniji: Počinili gotovo 10 tisuća prekršaja, podijeljeno 9500 kazni

Među utvrđenim prekršajima najčešća su prekoračenja najveće dopuštene brzine. Ostali utvrđeni prekršaji su nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te nepoštivanje prometne signalizacije i prometnih pravila. Među profesionalnim vozačima, osim navedenih prekršaja, nalaze se i prekršaji koji se odnose na vrijeme vožnje i stanke za vozače, nepoštivanje zabrane vožnje teretnih vozila na cestama na kojima dopušten je samo lokalni promet te preopterećenje vozila. Propisi o plaćanju kazni jednaki su za sve strance, bez obzira na državljanstvo, koji na području Slovenije počine prekršaj za koji se novčana kazna izriče na mjestu počinjenja prekršaja te se može odmah platiti u pola iznosa. Ako kazna nije naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, uz potvrdu se privremeno oduzima isprava sve do plaćanja kazne. Revija HAK

16.11.2024. (00:00)

Ako voziš, ne snimaj

Vozači koji objavljuju na društvenim mrežama snimke u kojima krše propise mogu biti kažnjeni

Ludo brza vožnja, slalomi kroz grad, pretjecanje s desne strane, jurnjava kroz crveno, prekršaj do prekršaja.. ako se snimi, objavljuje, dijeli, lajka i zatim objavi na društvenim mrežama moglo bi biti podložno kaznama. Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp-12494/2022-16 jedno takvo postupanje objavljeno na Instagram profilu valorizirao je s izricanjem kazne zatvora od 60 dana i primjenom uvjetne osude. Riječ je o kazni izrečenoj vozaču koji je ne smanjujući brzinu namjerno prošao kroz raskrižje na kojem je bilo upaljeno crveno svjetlo na semaforu i nastavio voziti te objavio na svom Instagram profilu. Iako se pravdao da u to vrijeme nije bilo nikog na cesti, sud mu zbog toga nije gledao kroz prste. Revija HAK 

26.08.2024. (22:00)

Zasad nigdje ne piše da se sam ne možeš javiti da ga otkupiš

U Austriji su počeli oduzimati vozila brzim vozačima i prodavati ih na dražbi

U Austriji su od 1. ožujka 2024. na snazi ​​stroga pravila. Prekršitelji koji voze 80 km/h više od ograničenja u naseljenim mjestima i 90 km/h izvan naselja, moraju privremeno predati vozačku dozvolu te će im vozilo biti oduzeto. Sada je ta zakonska odredba prvi put aktivirana i jedan zaplijenjeni automobil ide na dražbu. Sedamnaestogodišnji vozač prije više od tjedan dana vozio je brzinom od 198 km/h zapadnom autocestom A1. Mladić je na licu mjesta morao predati vozačku dozvolu, a oduzet mu je i automobil Volkswagen Passat. Savezna država u kojoj je prekršaj počinjen ima pravo na 30 posto prihoda. Preostalih 70 posto ide u austrijski fond za sigurnost cestovnog prometa. Revija HAK

26.08.2024. (12:00)

Opaki dvojac

Kobre ispisuju tisuće eura kazni, motociklisti na meti


Ovaj poseban policijski odred ovih dana posebno kontrolira gradske prometnice i motocikliste. ‘Ulova’ im ne nedostaje. Kažu kako veliki prekršaji često koštaju života, pa se sve sankcionira kako bi vozači napokon naučili. Danas je takav životni standard da se s tisuću-dvije-tri može kupiti jako dobar motor. Odnosno jako brz motor a upitne tehničke ispravnosti. Vozači nemaju svu opremu, a smatraju da su najbrži i najbolji i onda dolazi do kobnih pogrešaka i smrtnih posljedica.

A kako bi tomu stali na kraj, na cesti su svaki dan po 12 sati u paru – na motorima ili u automobilima. Češljaju sve prometnice, pa i one gradske. Ako vas zaustave naoružani do zuba, nemojte se iznenaditi. Njihov je posao izrazito opasan – a ljudi koje love ne prezaju ni od čega. HRT