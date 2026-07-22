Veliki brat posvuda
Dronovi i kamere umjesto skupih lekcija: Kako stati na kraj mladim divljacima za volanom
Prometni stručnjak Željko Marušić upozorava da mladi i maloljetnici krše propise jer vjeruju da neće biti uhvaćeni. Iako su zakoni uglavnom dobro napisani, problem je slab nadzor. Rješenje vidi u mreži kamera i dronovima koji bi rasteretili policiju, jer je ključ u izvjesnosti kažnjavanja, a ne u edukaciji. Predlaže da se privatna vozila za mlade ograniče na 85 kW, uvedu privremene dozvole do 24. godine te drastično povećaju premije osiguranja za opasna vozila. Roditeljima pak poručuje: ne kupujte djeci quadove i prejak automobil. tportal