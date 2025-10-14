Kazne rastu, ali savjest i dalje vozi bez pojasa
Marušić: Kazne su dobre, ali beskorisne dok se rijetko izriču i država ne potiče kupnju sigurnijih auta
Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da su aktualne kazne za prometne prekršaje primjerene, ali neučinkovite jer se rijetko izriču, što ohrabruje prekršitelje. Upozorava da prebrza vožnja i stari, nesigurni automobili čine glavne uzroke tragedija na cestama. Predlaže porezne olakšice za kupnju novih vozila s najvišim sigurnosnim ocjenama, više radarskih kamera te uklanjanje drveća i stupova uz prometnice radi smanjenja smrtnosti pri izlijetanju s ceste. U prvih devet mjeseci ove godine na hrvatskim je cestama poginulo 213 ljudi – 28 više nego lani. tportal