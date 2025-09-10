MUP diže kazne za prekršaje u prometu: Trenutna najveća je 132.000 eura - Monitor.hr
Kazne brže od vozača

MUP diže kazne za prekršaje u prometu: Trenutna najveća je 132.000 eura

Najviše kazne predviđene sadašnjim zakonom za alkohol i brzinu kreću se do 2650 eura i do 60 dana zatvora. Ako autonomna vozila bez vozača prometuju izvan dopuštenih zona koja su im odobrena, vlasnik može platiti do 132.000 eura kazne, što je trenutno najviša propisana kazna. Voditelj Službe prometne policije iz Ravnateljstva policije, na konferenciji Vision Zero u organizaciji Poslovnog dnevnika najavio je dodatno postroženje kazni. Cilj je da do kraja 2030. godine na hrvatskim cestama ne bude više od 148 smrtno stradalih osoba. Na žalost, u prvih osam mjeseci ove godine već ih je 194. Danica


22.08.2019. (15:30)

Vozaj po minusu!

Rekordna prometna kazna – 30.000 kuna

Dakle, 56-godišnjak je zaustavljen na Krku, a vozio je iako ima zabranu vožnje B kategorije. Bio je vidno pijan i odbio je alkotest, da bi se pokazalo kako se radi o recidivisti koji je već kažnjavan zbog prometnih prekršaja. Kazna – 30.000 kuna i oduzimanje vozačke na 18 mjeseci. Fiuman

16.08.2019. (18:30)

U studenom kad izađe pit će samo Studenac

Najteža prometna kazna dosad: Pijanom mladiću tri mjeseca zatvora

Jučer su u Gračacu policajci zaustavili mladića (24) koji je imao 1,97 promila alkohola, a vozio je bez da je položio vozački ispit i već je imao zabranu vožnje B kategorije. Danas je stao pred suca Općinskog suda u Gospiću koji ga je kaznio s 90 dana zatvora i zabranom upravljanja vozilima B kategorije na dvije godine. Kaznu počinje služiti – danas. 24 sata

06.08.2019. (18:30)

Efekt velikih brojeva

Počela primjena novog zakona: Vozač u Koprivnici kažnjen s 23.000 kuna i 2 godine bez vozačke

Sud u Koprivnici ozbiljno je shvatio pooštrene odredbe zakona o prometu (i neka je!): u subotu je 20-godišnjak uhvaćen kako vozi prije položenog vozačkog, neregistriranim i neosiguranim autom, pijan (1,23 promila) i još izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Kazna: zatvor od 15 dana uvjetno na devet mjeseci, globa 13.300 kuna, oduzeta vozačka (jednom kad je dobije) na šest mjeseci. U istom području isti dan uhvaćen još jedan magarac za volanom: 50-godišnjak vozio iako mu je vozačka oduzeta, pijan (2,69 promila); kazna: 24.000 kuna i oduzimanje vozačke na dvije godine. N1

01.08.2019. (12:30)

Važeća, malo izgrecana

Na sajtu MUP-a može se provjeriti status vozačke

Promjenama pravila koje su danas stupile na snagu vozač s 12 i mladi vozač s 9 bodova, kojima je vozačka istekla, dvije godine neće moći podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole, a dvije godine zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dobit će i osoba koja je u dvije godine prikupila devet negativnih bodova, a još nije ni položila vozački ispit, piše N1. MUP na svom webu omogućuje provjeru stanja vozačke dozvole (važeća, nevažeća, ukinuta), broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne ili sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Dovoljno je upisati serijski broj vozačke i 4-znamenkasti kod. Ovdje provjera.

03.07.2019. (11:30)

Džepna pravda

Kazne za najteže prometne prekršaje bit će – 20.000 kuna

U prijedlozima promjena zakona sugestija je da se sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna novčane kazne povećavaju na 10.000 do 20.000 kuna za osam najtežih prekršaja – vožnju u suprotnom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje testiranja na alkohol ili droge, vožnju pod utjecajem droga ili alkohola iznad 1,5 g/kg, vožnju prije stjecanja prava te za vrijeme dok je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili ukinuta. Povećale bi se i kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece s 500 na 1.000 kuna, a na 1.500 kuna bi se povećalo nepropisno korištenje mobitela u vožnji. Poslovni

05.12.2018. (16:30)

Stižu nove strože kazne za prometne prekršaje – telefoniranje u vožnji kažnjavat će se sa 1500 kuna

Uvedena je i mogućnost privremenog oduzimanja vozila, ali samo za vozače recidiviste. Obvezni liječnički pregled nakon 67. godine života, snimanje vozačkih ispita te mogućnost provjere elektroničkim putem statusa vozačke na mrežnim stranicama MUP-a. Najveća kazna se diže na 20.000 kuna, povećava se kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i kazna za nepropisan prijevoz djece, a za telefoniranje u vožnji kazna je 1500 kuna. HRT

28.02.2018. (00:12)

Papir za potpalu

Jutarnji: Prometne kazne iz EU – ne treba platiti

Prometne kazne iz drugih država Europske unije hrvatski vozači ne trebaju platiti, barem tako savjetuje Jutarnji, koji objašnjava da je to tako zato što Eucaris, sustav pomoću kojega policijske službe diljem EU razmjenjuju podatke o vlasnicima auta uhvaćenih u prometnim prekršajima, još uvijek nema posebnu uporabnu vrijednost. Ovo se odnosi na Sloveniju, Italiju, Austriju, Njemačku, Austriju, Mađarsku i Bugarsku. Plaćanje kazne se zapravo svodi na dobru volju.

15.02.2017. (13:20)

Treba nekako financirat sve te kantone

BiH drastično povećala kazne za prometne prekršaje – do 500 eura

U BiH od danas vrijedi novi zakon o prometu, a kazne za prekršaje sada idu do tisuću konvertibilnih maraka, što je malo više od 500 eura. Ova je kazna predviđena za prekoračenje brzine za više od 30 kilometara na sat, kao i za vožnju u pijanom stanju. Uvedena je i globa od 50 do 250 KM (25 do 125 eura) za vozače koji bespotrebno stvaraju buku, primjerice namjernim škripanjem guma. Povećane su i kazne za one koji pri vožnji koriste mobitele, pješacima je tijekom kretanja po prometnicama zabranjeno držati slušalice u uhu, a zakon je sankcije predvidio i za bicikliste koji se ne pridržavaju propisa. Net.hr