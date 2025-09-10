Kazne brže od vozača

U BiH od danas vrijedi novi zakon o prometu, a kazne za prekršaje sada idu do tisuću konvertibilnih maraka, što je malo više od 500 eura. Ova je kazna predviđena za prekoračenje brzine za više od 30 kilometara na sat, kao i za vožnju u pijanom stanju. Uvedena je i globa od 50 do 250 KM (25 do 125 eura) za vozače koji bespotrebno stvaraju buku, primjerice namjernim škripanjem guma. Povećane su i kazne za one koji pri vožnji koriste mobitele, pješacima je tijekom kretanja po prometnicama zabranjeno držati slušalice u uhu, a zakon je sankcije predvidio i za bicikliste koji se ne pridržavaju propisa. Net.hr