Kazne brže od vozača
MUP diže kazne za prekršaje u prometu: Trenutna najveća je 132.000 eura
Najviše kazne predviđene sadašnjim zakonom za alkohol i brzinu kreću se do 2650 eura i do 60 dana zatvora. Ako autonomna vozila bez vozača prometuju izvan dopuštenih zona koja su im odobrena, vlasnik može platiti do 132.000 eura kazne, što je trenutno najviša propisana kazna. Voditelj Službe prometne policije iz Ravnateljstva policije, na konferenciji Vision Zero u organizaciji Poslovnog dnevnika najavio je dodatno postroženje kazni. Cilj je da do kraja 2030. godine na hrvatskim cestama ne bude više od 148 smrtno stradalih osoba. Na žalost, u prvih osam mjeseci ove godine već ih je 194. Danica