Dva paviljona, dvije poruke
Dubravka Lošić predstavlja 40 godina svoga stravaralašta na najvažnijoj umjetničkoj smotri
U venecijanskoj palači Zorzi svečano je otvoren hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu, gdje nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić. Izložba pod nazivom “Potaknuta strahom i ljepotom”, čiji je kustos Branko Franceschi, donosi retrospektivni presjek njezinog četrdesetogodišnjeg rada – od sirovog željeza do mekog tekstila. Kroz slike-objekte, Lošić spaja modernizam i postmodernu, pozivajući posjetitelje da nadvladaju strah i prigrle ljepotu. Ministrica Nina Obuljen Koržinek istaknula je važnost umjetničkog glasa u teškim vremenima, nadajući se da će u Veneciji, unatoč politizaciji, na kraju ipak pobijediti čisti dijalog i umjetnost. Jutarnji
- Kontroverze nisu zaobišle ni naš izbor za predstavnika na bijenalu, gdje nas je prvotno trebao predstavljati Stipan Tadić. Performer Siniša Labrović je jučer održao svoj performans „Hrvatski paviljon…“ koji uključuje i slike Stipana Tadića koje su pod nazivom „Između Stvarnosti i Introspekcije“ trebale biti izložene na bijenalu. „Ovime će Hrvatska, po prvi puta u povijesti, biti zemlja s dva paviljona na Bijenalu – jednim u Veneciji i drugom u Zagrebu“ – najavio je Labrović. Ravno do dna, Jutarnji