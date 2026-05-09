Dubravka Lošić predstavlja 40 godina svoga stravaralašta na najvažnijoj umjetničkoj smotri - Monitor.hr
Danas (16:00)

Dva paviljona, dvije poruke

Dubravka Lošić predstavlja 40 godina svoga stravaralašta na najvažnijoj umjetničkoj smotri

U venecijanskoj palači Zorzi svečano je otvoren hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu, gdje nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić. Izložba pod nazivom “Potaknuta strahom i ljepotom”, čiji je kustos Branko Franceschi, donosi retrospektivni presjek njezinog četrdesetogodišnjeg rada – od sirovog željeza do mekog tekstila. Kroz slike-objekte, Lošić spaja modernizam i postmodernu, pozivajući posjetitelje da nadvladaju strah i prigrle ljepotu. Ministrica Nina Obuljen Koržinek istaknula je važnost umjetničkog glasa u teškim vremenima, nadajući se da će u Veneciji, unatoč politizaciji, na kraju ipak pobijediti čisti dijalog i umjetnost. Jutarnji

  • Kontroverze nisu zaobišle ni naš izbor za predstavnika na bijenalu, gdje nas je prvotno trebao predstavljati Stipan Tadić. Performer Siniša Labrović je jučer održao svoj performans „Hrvatski paviljon…“ koji uključuje i slike Stipana Tadića koje su pod nazivom „Između Stvarnosti i Introspekcije“ trebale biti izložene na bijenalu. „Ovime će Hrvatska, po prvi puta u povijesti, biti zemlja s dva paviljona na Bijenalu – jednim u Veneciji i drugom u Zagrebu“ – najavio je Labrović. Ravno do dna, Jutarnji

Slične vijesti

Jučer (22:00)

Barem se raspravlja o umjetnosti

Globalno selo gori, Veneciju ove godine opsjedaju pitanja slobode i cenzure, umjetničke autonomije i političke odgovornosti

“Dabogda živjeli u zanimljivim vremenima”: tako je glasio naslov Venecijanskog bijenala 2019. godine. Sedam godina, par većih ratova, jednu pandemiju, jedan genocid i jednu umjetnu inteligenciju kasnije, reklo bi se da je kletva uspjela. Štoviše, bila je toliko uspješna da se na kraju poput bumeranga vratila pa zakačila sam Bijenale, čije novo, 61. izdanje ovih dana najavljuju protesti i zabrane, bojkoti i prozivke, sudske tužbe i ostavke, otvorena pisma i zatvorene izložbe… Najvažniji među bijenalima nije ni otvoren, a sukobi, ostavke i zabrane se nižu. Velika peticija protiv povratka Rusije, protesti protiv izraelskog paviljona, otkazivanje dolaska južnoafričke predstavnice, polemike oko antisemitizma u Australiji, a uza sve to i dva skandalčića u srpsko-hrvatskoj koprodukciji: Boris Postnikov donosi pregled nazanimljivijih vijesti vezanih uz ovogodišnji Venecijanski bijenale za Novosti. In other news, Artsy, BBC, New York Times

Prekjučer (09:00)

Krenulo je žestoko i s kulturom

Venecijanski bijenale: Između “urinskih” performansa i političkih blokada

Ovogodišnji Bijenale, pod palicom pokojne kustosice Koyo Kouoh, fokusira se na marginalizirane glasove izložbom In Minor Keys. No, tišinu „mola“ nadglasala je politička bura: EU prijeti sankcijama Italiji zbog sudjelovanja Rusije, dok kontroverze prate i paviljone Izraela te Južne Afrike. Regiju predstavljaju Mladen Bundalo (BiH), Dubravka Lošić (Hrvatska) i Predrag Đaković (Srbija), istražujući teme identiteta i traume. Dok Vatikan uz Brian Enoa slavi misticizam, manifestacija ostaje poligon na kojem se estetska ljepota bori s brutalnom globalnom stvarnošću i diplomatskim ucjenama. DW… Sudjeluje rekordnih 100 zemalja, uključujući debitante poput Katara i Vijetnama. Manifestacija s tradicijom od 1895. godine danas više ne prodaje radove izravno, već nagrađuje najbolje Zlatnim lavovima. Unatoč ratovima i pandemijama koji su kroz povijest mijenjali njezin ritam, Bijenale ostaje ključno sjecište umjetnosti, politike i globalnog dijaloga. Art News

Austrijska umjetnica Florentina Holzinger šokirala je posjetitelje Venecijanskog bijenala 2026. instalacijom Seaworld Venice. Središnji motiv performansa je performerica koja, viseći naglavačke, vlastitim tijelom poput bata udara u golemo brončano zvono s natpisom “TEMPORA O MORES”. Ovaj radikalni spektakl u austrijskom paviljonu upozorava na klimatsku krizu i rast razine mora. Kroz jet-skije, vjetrokaze i zatvorene sustave preživljavanja, Holzinger spaja aktivizam s tjelesnom izdržljivošću. Umjesto puke senzacije, umjetnica nudi surovu viziju budućnosti u kojoj se turizam, tehnologija i ekologija sudaraju u potopljenom gradu, tjerajući publiku na suočavanje s vlastitom odgovornošću. Free Press Journal, Index

  • Prosvjed ruskih aktivistkinja Pussy Riot nakratko zatvorile ruski paviljon. Uz dimne bombe i slogane poput „Kustos Putin, uključena mrtva tijela“, aktivisti su osudili prisutnost Moskve, dok je osnivačica Nadja Tolokonnikova pozvala Bijenale da prestane primati ruski novac. Guardian
  •  Istovremeno, više od 200 umjetnika zatražilo je izbacivanje Izraela, poprativši otvorenje performansom „zbora dronova“. Guardian
  • Žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku zbog Rusa i Izraelaca, za čije su radove najavili da ih neće uzimati u obzir kod nagrađivanja (Index)
29.05.2019. (18:30)

Art je show

Biennale u Veneciji – spektakularizacija kulture je završena

Novinar Novosti bio je na Biennaleu u Veneciji i zaključui da je “ove godine potpuno završena spektakularizacija kulture i jasno istaknuta tržišna logika Bijenala, koje je postalo sličnije kakvom umjetničkom sajmu koje zbog tehnološkog aspekta ima i karakter tehnološkog zabavnog parka”. Ono što on vidi u temelju poraza je kilavost – “kapitulacija je unaprijed potpisana izjavom da umjetnost ne može zaustaviti uspon nacionalističkih pokreta i autoritarnih vlada diljem svijeta, ali nas kroz dijalog može naučiti kako živjeti i razmišljati u ‘zanimljivim vremenima'”.

14.05.2019. (21:30)

Klimatske pobjede

Biennale u Veneciji: Paviljon Litve oduševio publiku i zasluženo osvojio Zlatnog lava

Naziv litavskog paviljona u Veneciji je ‘Sun&Sea: Marina’, a posjetitelj s balkona gleda prema prostoru u kojemu na pijesku, na zamišljenoj plaži, leže performeri svih dobnih skupina, i čitaju časopise, ili prebiru po svojim telefonima, djeca grade kule od pijeska, odmarajući se, baveći se svojom dokolicom. Tema su klimatske promjene, no predstavljena je poprilično suptilno, događa se naizgled onako usput, u situaciji kada svatko gleda svoja posla.

13.05.2017. (18:50)

Kralj lavova

Otvoren 57. Venecijanski bijenale – Nijemcima dvije glavne nagrade

Otvorena je međunarodna izložba vizualnih umjetnosti, 57. Venecijanski bijenale. Očekuje se da će ga do zatvaranja u studenome obići čak pola milijuna posjetitelja, piše Tportal. Dvije glavne nagrade na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu, međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, osvojili su Nijemci. Njemački paviljon, koji je izradila 39-godišnja Anne Imhof iz Frankfurta i koji istražuje aspekte njemačke povijesti, dobio je Zlatnog lava za najbolji nacionalni paviljon, dok je Franz Erhard Walther dobio Zlatnog lava za najboljeg umjetnika.

12.05.2017. (11:28)

Sklisko tlo pod suvremenim umjetnicima

Otvara se Biennale u Veneciji – hrvatski radovi o neizvjesnosti i urušavanju

Sutra se u Veneciji otvara 57. Biennale, najveća svjetska izložba suvremene umjetnosti, okupit će 120 umjetnika iz 85 zemalja, fokusiran je na ulogu umjetnika, kao i na položaj umjetnosti u modernom društvu, sve pod nazivom ‘Viva Arte Viva’. Hrvatski paviljon otvara se danas u prostorima Artiglierije u Arsenalu, uredila ga je povjesničarka umjetnosti Branka Benčić, a čine ga dvije kompleksne instalacije u kojima se umjetnici Tina Gverović i Marko Tadić bave temama neizvjesnosti, tenzija ili urušavanja. T-Portal, Novi list

15.05.2015. (11:15)

Foto: Radovi s "novog istoka" s biennalea u Venecije koje se mora vidjeti