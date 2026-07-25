Nije u šoldima sve
Dubrovnik digitalizacijom i ograničenjem kruzera želi sačuvati grad od “Disneyland učinka”
Dubrovnik je fokus prebacio s kriznog na održivo upravljanje turizmom. Gradonačelnik Mato Franković u sklopu projekta “Poštujmo Grad” ističe mjere poput ograničenja na maksimalno dva kruzera s 4000 putnika dnevno, obvezne najave turističkih autobusa te korištenja Dubrovnik Passa i brojača prolaznika radi boljeg rasporeda posjetitelja. Cilj je smanjiti gužve u povijesnoj jezgri te potaknuti obilazak šire okolice. Franković upozorava da bujanje kratkoročnog najama prazni Stari grad (pad s 5000 na 1500 stanovnika od 1991.) i prijeti pretvaranjem autentičnih četvrti u “gradove duhova”. N1