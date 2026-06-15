"Respect the City", a posebno cjenik
Dubrovnik od simbola turističkih gužvi postao europski uzor za njihovo upravljanje
Dubrovnik je prešao put od neslavnog primjera prekomjernog turizma do europskog modela za uspješno upravljanje destinacijom, piše Telegraph. Nakon što su ga prošlog desetljeća preplavili kruzeri i obožavatelji serije Game of Thrones, grad je uzvratio udarac projektom “Respect the City”. Ograničen je broj kruzera, uvedena tehnologija za praćenje gužvi i pokrenute mjere za očuvanje lokalnog stanovništva unutar zidina. Iako problemi poput ljetnih prometnih čepova i skupih stanova i dalje postoje, ostatak Europe danas može učiti od Dubrovnika kako spasiti grad, a zadržati zaradu. Total Croatia News