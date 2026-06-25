Vanezmaljci nastupaju
E.T. je dobio opasnu konkurenciju: Steven Spielberg i David Koepp o filmu ‘Disclosure Day’
Astrofizičar Neil deGrasse Tyson ugošćuje filmske legende – redatelja Stevena Spielberga i scenarista Davida Koeppa. Povod za razgovor je njihov novi zajednički SF spektakl Disclosure Day, u kojem se bave pitanjem globalnog razotkrivanja izvanzemaljskog života. Spielberg objašnjava zašto vjeruje da javnost ima apsolutno pravo znati istinu o posjetiteljima iz svemira, dok Koepp otkriva kako pretvara znanstvenu stvarnost u napeti filmski narativ te koliko su oči važne za buđenje empatije prema nepoznatom. Razgovor se dotiče i fenomena lažnih vijesti, deepfake tehnologije te skepticizma u modernom društvu.