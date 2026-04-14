Njihov Korado
Projekt Artemis: Kako ih je strah od konkurencije natjerao da nakon pola stoljeća napokon ponovno spakiramo kofere za Mjesec
Neil deGrasse Tyson u podcastu StarTalk objašnjava da glavni motiv za odlazak na Mjesec, nekad i danas, nije bila čista znanost, već geopolitičko natjecanje – nekad sa SSSR-om, a danas s Kinom.
- Artemis misije: Artemis 1 je bila testna bez posade, Artemis 2 je, vidjeli smo, vozila posadu oko Mjeseca, dok je cilj misije Artemis 4 slijetanje na južni pol
- Resursi: Južni pol je ključan zbog leda u kraterima, koji se može koristiti za vodu i raketno gorivo
- Tehnologija: Koristi se novi SLS (Space Launch System) i kapsula Orion koja prima četiri astronauta
- Cilj je uspostaviti bazu za daljnja istraživanja, poput odlaska na Mars