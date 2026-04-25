Kako pozdraviti izvanzemaljca (i preživjeti)

“Samo zato što je izašlo iz Trumpovih usta ne znači nužno da je to ludo” – rekao je astrofizičar Neil deGrasse Tyson kod Stephena Colberta o ideji Bijele kuće da osnuje “svemirske snage” (“Space Force). Kaže on i da ovo zapravo ne bi bilo ništa novo jer da SAD već ima svemirsku vojsku koja se zove “United States Space Command”, pod komandom Air Forcea. Objašnjava da SAD još od 1960.-ih ima vojne satelite u svemiru, a i da mu mogućnost rata u svemiru nije izgledna jer bi uništavanje tuđe letjelice stvorilo previše ostataka koji bi ugrožavali letjelice napadača, odnosno svih drugih. Predlaže deGrasse Tyson da ove svemirske snage čiste ostatke letjelica i izgrade obranu od asteroida. Rolling Stone…