Kako pozdraviti izvanzemaljca (i preživjeti)

Misterij preživjele materije: Zašto uopće postojimo?
Misterij preživjele materije: Zašto uopće postojimo?

U videu Neil deGrasse Tyson objašnjava jednu od najvećih zagonetki astrofizike: zašto je svemir pun materije, a ne antimaterije? Prema zakonima simetrije, Veliki prasak trebao je stvoriti jednaku količinu obojega, što bi dovelo do međusobnog poništenja i ostavilo samo svjetlost. Ipak, nedavni eksperimenti u CERN-u otkrili su “pukotinu” – suptilnu asimetriju u raspadu čestica. Čini se da je na svakih milijardu parova jedna čestica materije ostala bez svog “plesnog partnera” antimaterije. Upravo od tih “usamljenih” čestica nastalo je sve što danas vidimo.

  • Simetrija je prekršena: Svemir koji poznajemo rezultat je male “greške” u ranim fazama kozmosa
  • CERN kao vremenski stroj: Akceleratori čestica omogućuju nam testiranje uvjeta kakvi su vladali tik nakon Velikog praska
  • Zlatno pravilo: Ako sretnete izvanzemaljca, bacite mu novčić – ako eksplodira pri dodiru, bježite, jer je napravljen od antimaterije

14.04. (20:00)

Njihov Korado

Projekt Artemis: Kako ih je strah od konkurencije natjerao da nakon pola stoljeća napokon ponovno spakiramo kofere za Mjesec

Neil deGrasse Tyson u podcastu StarTalk objašnjava da glavni motiv za odlazak na Mjesec, nekad i danas, nije bila čista znanost, već geopolitičko natjecanje – nekad sa SSSR-om, a danas s Kinom.

  • Artemis misije: Artemis 1 je bila testna bez posade, Artemis 2 je, vidjeli smo, vozila posadu oko Mjeseca, dok je cilj misije Artemis 4 slijetanje na južni pol
  • Resursi: Južni pol je ključan zbog leda u kraterima, koji se može koristiti za vodu i raketno gorivo
  • Tehnologija: Koristi se novi SLS (Space Launch System) i kapsula Orion koja prima četiri astronauta
  • Cilj je uspostaviti bazu za daljnja istraživanja, poput odlaska na Mars
21.09.2018. (18:30)

Zvjezdana mašina

deGrasse Tyson o svemirskoj vojsci: Nije svaka Trumpova ideja luda

“Samo zato što je izašlo iz Trumpovih usta ne znači nužno da je to ludo” – rekao je astrofizičar Neil deGrasse Tyson kod Stephena Colberta o ideji Bijele kuće da osnuje “svemirske snage” (“Space Force). Kaže on i da ovo zapravo ne bi bilo ništa novo jer da SAD već ima svemirsku vojsku koja se zove “United States Space Command”, pod komandom Air Forcea. Objašnjava da SAD još od 1960.-ih ima vojne satelite u svemiru, a i da mu mogućnost rata u svemiru nije izgledna jer bi uništavanje tuđe letjelice stvorilo previše ostataka koji bi ugrožavali letjelice napadača, odnosno svih drugih. Predlaže deGrasse Tyson da ove svemirske snage čiste ostatke letjelica i izgrade obranu od asteroida. Rolling Stone

10.06.2017. (15:36)

Mjesto heroja

Dilema: Koga poslati u svemir – ljude ili robote?

Poznati astrofizičar Neil deGrasse Tyson u zanimljivom razgovoru priča o dilemi slanja robota ili čovjeka u svemir, što bi moglo doći uskoro. Ako nas zanimaju samo znanstvena otkrića treba poslati robote, jer su jeftiniji, ne treba ih vratiti kući, ne moraš ih hraniti, kaže on. Ali, postoji vrijednost ljudskog nadahnuća – ako pošaljemo nekog od nas ta će osoba biti heroj našoj civilizaciji i to ima vrijednost. Ovdje intervju.

07.06.2017. (20:12)

Cijenjeni američki astro-fizičar Neil deGrasse Tyson dobio Stephen Hawking Medal, za svoje uspjehe u komuniciranju znanosti, Hawking sam odabire dobitnike, po prvi puta da je izabrao Amerikanca

12.05.2017. (21:47)

Odličan intervju: Neil deGrasse Tyson objašnjava svemir dok jede ljuta krilca

https://www.youtube.com/watch?v=Da8-QfGemgo?ecver=1

Voditelj ‘Star Talka’, ravnatelj Hayden planetarija i astrofizičar Neil deGrasse Tyson ima sjajan pristup približavanja velikih znanstvenih ideja masama. U novoj epizodi ‘Hot ones’ jedući ljuta pileća krilca s Seanom Evansom raspravlja o pitanjima poput svemira, tekstovima Kanyea Westa i i Obaminim autobiografijama.

30.09.2015. (00:39)

Štreber s tajnama

Snowden osvojio Twitter: U par sati dobio 644 tisuće pratitelja

Edward Snowden je otvorio profil na Twitteru i u svega par sati dobio 261 tisuću pratitelja. Međutim, on prati samo svoje bivše šefove, američku NSA – National Security Agency. U opisu njegovog profila piše da je nekada radio za vladu, a da sada radi za javnost. Njegov prvi tweet koji kaže “Čujete li me sada?” podijelilo je preko 33 tisuće korisnika ove društvene mreže. “Mnogi te zovu herojem, drugi izdajicom. Što god da jesi, za mene si i geek“, napisao mu je poznati znanstvenik i voditelj Neil deGrasse Tyson. Index