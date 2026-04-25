Kako pozdraviti izvanzemaljca (i preživjeti)
Misterij preživjele materije: Zašto uopće postojimo?
U videu Neil deGrasse Tyson objašnjava jednu od najvećih zagonetki astrofizike: zašto je svemir pun materije, a ne antimaterije? Prema zakonima simetrije, Veliki prasak trebao je stvoriti jednaku količinu obojega, što bi dovelo do međusobnog poništenja i ostavilo samo svjetlost. Ipak, nedavni eksperimenti u CERN-u otkrili su “pukotinu” – suptilnu asimetriju u raspadu čestica. Čini se da je na svakih milijardu parova jedna čestica materije ostala bez svog “plesnog partnera” antimaterije. Upravo od tih “usamljenih” čestica nastalo je sve što danas vidimo.
- Simetrija je prekršena: Svemir koji poznajemo rezultat je male “greške” u ranim fazama kozmosa
- CERN kao vremenski stroj: Akceleratori čestica omogućuju nam testiranje uvjeta kakvi su vladali tik nakon Velikog praska
- Zlatno pravilo: Ako sretnete izvanzemaljca, bacite mu novčić – ako eksplodira pri dodiru, bježite, jer je napravljen od antimaterije