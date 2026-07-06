Pentagon na steroidima
Egipat otvorio “Oktagon”: Najveće vojno sjedište na svijetu
Egipat je svečano otvorio „Oktagon”, novo sjedište oružanih snaga koje se proteže na čak 90 četvornih kilometara, čime je veličinom nadmašilo američki Pentagon. Megaprojekt, smješten u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, koštao je procijenjenih 50 milijardi eura. Otvorenju je u vojnoj odori nazočio predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, proglasivši kompleks dokazom nacionalne volje. Međutim, ova masivna investicija dolazi u trenutku jedne od najgorih gospodarskih kriza u povijesti zemlje, dok inozemni dug iznosi 143 milijarde eura, zbog čega mnogi građani krive upravo Sisijeve skupe megaprojekte. Jutarnji