Pentagon na steroidima

Nakon što je u Prvom svjetskom ratu okončana vlast Osmanskog carstva, područje Gaze postalo je dio mandata Lige naroda Palestine pod britanskom vlašću koja je završena 15. svibnja 1948. godine. Istog dana je počeo arapsko-izraelski rat u tijeku kojeg je Gaza postala sjedište egipatskih ekspedicionih snaga u Palestini. Pojas Gaze je bio pod egipatskom vojnom vlašću od 1949. do 1956. i ponovo od 1957. do 1967. Egipatska vlada nije smatrala ovo područje dijelom Egipta i nije dozvolila izbjeglicama da postanu egipatski državljani. S druge strane Izrael im nije dozvolio da se vrate u svoje bivše domove. U lipnju 1967. godine Pojas Gaze je ponovo zauzeo Izrael, a dvadeset godina kasnije počeo je palestinski ustanak poznat kao intifada. Nakon što je 2006. godine na izborima vlast izgubio Fatah, u korist Hamasa, zapadne zemlje i Izrael uveli su sankcije Hamasu i stavili ga na službenu listu terorističkih grupa. Egipat je podržao blokadu strahujući za svoju stabilnost. Izrael je u ponedjeljak uveo potpunu opsadu, blokirajući ulazak hrane, goriva i vode u Gazu i zatvarajući sve granične prijelaze. Egipat je također zatvorio svoj prijelaz u Gazu. Jedina elektrana u enklavi je isključena, a bolnicama ponestaje goriva za generatore za hitne slučajeve, piše Klix.ba. Nacional