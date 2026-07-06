Egipat otvorio "Oktagon": Najveće vojno sjedište na svijetu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Pentagon na steroidima

Egipat otvorio “Oktagon”: Najveće vojno sjedište na svijetu

Egipat je svečano otvorio „Oktagon”, novo sjedište oružanih snaga koje se proteže na čak 90 četvornih kilometara, čime je veličinom nadmašilo američki Pentagon. Megaprojekt, smješten u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, koštao je procijenjenih 50 milijardi eura. Otvorenju je u vojnoj odori nazočio predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, proglasivši kompleks dokazom nacionalne volje. Međutim, ova masivna investicija dolazi u trenutku jedne od najgorih gospodarskih kriza u povijesti zemlje, dok inozemni dug iznosi 143 milijarde eura, zbog čega mnogi građani krive upravo Sisijeve skupe megaprojekte. Jutarnji


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Hatšepsutine statue nisu bile mete osvete, već drevne “deaktivacije”

Nova studija osporava staru tezu da je faraonka Hatšepsut bila žrtva osvete svog nasljednika Tutmozisa III. zbog razbijenih statua. Istraživanje pokazuje da su statue bile ritualno “deaktivirane”, a ne uništene iz mržnje – razbijene su na slabim točkama poput vrata i stopala, bez oštećenja lica i natpisa. Drevni Egipćani su statue smatrali živim entitetima, pa su ih nakon smrti vladara onesposobljavali, vjerujući u nadnaravne moći. Iako je Hatšepsut doživjela brisanje imena s mnogih spomenika, njezine statue u Deir el-Bahriju svjedoče o složenijem odnosu nasljednika prema njezinoj ostavštini. Bug

13.10.2023. (22:00)

Najnepovoljnije mjesto za život trenutno

Kako je pojas Gaze došao pod vlast Hamasa kroz godine izraelsko – palestinskog sukoba

Nakon što je u Prvom svjetskom ratu okončana vlast Osmanskog carstva, područje Gaze postalo je dio mandata Lige naroda Palestine pod britanskom vlašću koja je završena 15. svibnja 1948. godine. Istog dana je počeo arapsko-izraelski rat u tijeku kojeg je Gaza postala sjedište egipatskih ekspedicionih snaga u Palestini. Pojas Gaze je bio pod egipatskom vojnom vlašću od 1949. do 1956. i ponovo od 1957. do 1967. Egipatska vlada nije smatrala ovo područje dijelom Egipta i nije dozvolila izbjeglicama da postanu egipatski državljani. S druge strane Izrael im nije dozvolio da se vrate u svoje bivše domove. U lipnju 1967. godine Pojas Gaze je ponovo zauzeo Izrael, a dvadeset godina kasnije počeo je palestinski ustanak poznat kao intifada. Nakon što je 2006. godine na izborima vlast izgubio Fatah, u korist Hamasa, zapadne zemlje i Izrael uveli su sankcije Hamasu i stavili ga na službenu listu terorističkih grupa. Egipat je podržao blokadu strahujući za svoju stabilnost. Izrael je u ponedjeljak uveo potpunu opsadu, blokirajući ulazak hrane, goriva i vode u Gazu i zatvarajući sve granične prijelaze. Egipat je također zatvorio svoj prijelaz u Gazu. Jedina elektrana u enklavi je isključena, a bolnicama ponestaje goriva za generatore za hitne slučajeve, piše Klix.ba. Nacional

10.01.2023. (19:00)

Jordan i Egipat muči ekonomska kriza, u Tunisu je oporba bojkotirala izbore

Više od deset godina nakon Arapskog proljeća naslućuju se novi nemiri u regiji

Large internacionala ivana

Jačaju pozivi na opći štrajk, trgovine i obrti zatvaraju vrata, a radnici u različitim sektorima odbijaju ići na posao. Cijene goriva u Jordanu najviše su u povijesti zemlje, a vlada se pravda da ovise o kretanjima na globalnom tržištu. No, prosvjednici joj ne vjeruju jer cijene – stalno rastu. Slična ekonomska kriza kuha se i preko Crvenog mora, u Egiptu. Stopa nezaposlenosti raste, troškovi života rapidno rastu, a trećina stanovništva – odnosno više od 30 milijuna ljudi – živi u siromaštvu. Iz Tunisa je 2011. krenula revolucija koja se proširila diljem arapskog svijeta. Trenutno je zemlja u političko-predstavničkoj neizvjesnosti, nakon parlamentarnih izbora na kojima je zabilježen rekordno nizak odziv. Samo 8,8 posto glasača ubacilo je listiće u glasačke kutije zbog činjenice da je većina političkih stranaka u Tunisu izbore odlučila – bojkotirati. Novosti

29.11.2022. (19:00)

The Beach Boysi i poneka Queen

Dok palme njišu grane: Osvrt na konferenciju UN-a o klimatskim promjenama (COP27) u Sharm El Sheiku

Sharm el Sheikh Climate Change Conference Has Begun - Nationwide 90FM

Saudijska Arabija je svojoj zelenoj politici posvetila dvodnevni forum, ali je odbila da preuzme obavezu za održanje zagrevanja na granici od 1,5°C. Kineskih 65 delegata imalo je diskretan kutak ukrašen zastavama, pandama i crvenom knjigom Si Đinpinga. U izraelskom paviljonu održavani su skupovi o agrotehnologiji i „maksimiziranju svake kapi“ vode, čiji se veliki deo vuče iz palestinskih vodonosnih slojeva za bazene i farme u kolonizovanim naseljima. SAD je poslao samo 136 delegata, ali su svi njihovi skupovi bili prepuni. Američke delegate su domaćini dočekali čim su izašli iz aviona kako ne bi morali da se mešaju sa rajom u šatl autobusima s aerodroma. Ursula fon der Lajen došla je među prvima da sklapa poslove za EU: potpisala je ugovor o otkupu retkih minerala iz Kazahstana; sklopila dogovor o drvnoj građi sa Kongom, Gvajanom, Mongolijom, Ugandom i Zambijom; kupila je hidrogen od Egipta… Peščanik/London Review of Books

13.08.2022. (21:00)

Smrt na Nilu

Al Warrak – otok usred Kaira na kojem zbog velebnog projekta siromašni starosjedioci postaju nepoželjni

Egipatske vlasti ne odustaju od “urbaniziranja” Al Warraka, najvećeg i najnaseljenijeg kairskog otoka na Nilu, na kojem živi oko 100.000 ljudi koji se uglavnom bave poljoprivredom, ribarstvom i obrtom. Vlasti na otoku žele sagraditi 8 stambenih zona, 2 luke, veliki park i brojna komercijalna područja s pogledom na Nil, a u sklopu projekta “Horusov grad”. Već godinama kairske vlasti pokušavaju deložirati stanovništvo i ne biraju sredstva. U lipnju su policijske snage upale na otok i pucale na ljude, prosvjednici bivaju osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Koriste se i druge metode: Al Warraku se remeti opskrba vodom, obustavlja trajekt koji prevozi hranu i plinske boce otočanima, a nedavno su zatvorene jedina otočna pošta i javna bolnica. Usto, traje bučna kampanja u državnim medijima koja otočane optužuje za pripadnost Muslimanskom bratstvu, što je klasična optužba koja se veže uza svako područje Kaira na kojem se događaju – antivladini prosvjedi. Novosti

26.02.2020. (22:30)

Baby boom

Veliki rast populacije u Egiptu proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti

Površina se nastanjive zemlje u Egiptu smanjuje se, izvori vode su ograničeni, povećava se imovinski jaz, a uz sve to zemlja broji više od 100 milijuna stanovnika. Egipatske vlasti proglasile su uzbunu i najavile borbu protiv porasta stanovništva, kojeg opisuju kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti ravnu terorizmu. I vrhovni islamski autoritet podržava navodeći da kontrola rađanja nije od Boga zabranjena. Večernji

16.05.2019. (16:30)

Širok, širok visuljak

Kairo: Otvoren najširi viseći most na svijetu

Jučer ujutro u Kairu je otvoren viseći most preko Nila, najširi takav u svijetu, koji ima šest prometnih traka u svakom smjeru i širok je 67 metara. Most Rod al-Farag Axis ključna je karika na autocesti od Crvenog mora na istoku do sjeverozapadne obale Egipta, gradila ga egipatska vojska. Xinhua ima galeriju fotografija giganta.