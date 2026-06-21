Klima neće udarati, a i novčanik će odahnuti
Energetski učinkovite zgrade su dugoročno pametna investicija
One donose smanjenje troškova i emisija CO2, povećavaju proftabilnost, ali i tržišnu vrijednost nekretnina. Energetskom učinkovitošću moguće je smanjiti potrošnju električne energije i do 50 posto, dok se povrat investicije ostvaruje u razdoblju od tri do sedam godina. Različita su tehnička rješenja, od toplinske izolacije, LED rasvjete sa senzorima pokreta, kao i pametnih sustava upravljanja zgradom (BMS) te kvalitetne stolarije. Nekoliko je certifikata koji potvrđuju energetsku održivost i učinkovitost. Zgradonačelnik