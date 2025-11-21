Novi energetski zakoni donose strože standarde, obveznu učinkovitost i pravedniji obračun topline - Monitor.hr
Danas (22:00)

I zgrade mogu dobiti pamet i početi štedjeti same od sebe

Novi energetski zakoni donose strože standarde, obveznu učinkovitost i pravedniji obračun topline

Novi zakoni o energetskoj učinkovitosti, zgradarstvu i toplinskoj energiji uvode obvezno načelo “energetske učinkovitosti na prvom mjestu”, strože standarde za javne zgrade te prelazak s bespovratnih sredstava na financijske instrumente uz podršku HBOR-a i HAMAG-BICRO-a. Javna tijela morat će godišnje smanjivati potrošnju energije za 1,9 %, provoditi ESCO analize i obnavljati zgrade do standarda gotovo nulte, a od 2028. – nulte emisije. U toplinarstvu se uvodi jasniji okvir za sve sudionike, transparentniji obračun i veća zaštita potrošača. Zgradonačelnik


Slične vijesti

27.05.2024. (12:00)

Greenliving u praksi

Danski otok Samsø: Primjer kako se emisije ugljika u zajednici mogu smanjiti i do 140 posto

Prije tridesetak godina, danske vlasti postavile su zahtjevan cilj za svoje otoke: postati samodostatni u obnovljivoj energiji. Otok Samsø, koji donedavno nije bio ni na karti energetskih inovacija, postao je svjetski pionir u korištenju obnovljivih izvora energije. Za to je važno promijeniti način života u samoj zajednici, rekao je gost na Greencajt festivalu. Ljudi su uglavnom sjedili prekriženih ruku, čekali da se situacija smiri i da se mogu vratiti starom načinu života. Nitko se nije htio mijenjati jer nisu razumjeli zašto. Odlučili smo da nam to bude početna pozicija. Prvo sam zajednici trebao objasniti ‘zašto’, a tek onda ‘kako’. Green

22.02.2024. (14:00)

Uloži sad da bi kasnije uštedio

Energetska učinkovitost nije štednja energije, već njezino racionalno korištenje

Jednostavno rečeno, energetska učinkovitost je korištenje manje količine energije za isti posao. Primjerice, korištenje manje energije za grijanje i hlađenje stana ili kuće, a da pri tome razina komfora i načina života bude jednaka ili slična dotadašnjem. Primjenjiva je u svim aspektima života – od zgrade i kuće, prometa do proizvodnje i turizma. Kako su zgrade najveći pojedinačni potrošači energije, postoje nekoliko mjera kako bi one postale učinkovitije: tzv. “soft” mjere – koje svatko može primijeniti u svom domu, zatim ozbiljne mjere koje podrazumijevaju ulaganje jer se radi o građevinskim zahvatima, bilo da se radi o povećanju toplinske izolacije ili zamjeni postojećih ssustava grijanja. Tin Bašić za Zgradonačelnik.

27.02.2021. (16:30)

Struja i slova

Od idućeg tjedna novo računanje energetske učinkovitosti kućanskih aparata

Idući tjedan mijenja se računanje energetske učinkovitosti kućanskih aparata, što znači da će dosadašnja klasa A++ pasti u u predzadnji razred – F. Većina uređaja koji su sada na tržištu će po novoj energetskoj oznaci biti u kategorijama B, C, D, možda čak i E, dok će A razred biti namijenjen samo za najučinkovitije modele. Nova oznaka uvodi se za hladnjake, perilice rublja i posuđa, zamrzivače, kombinirane sušilice te televizore i elektroničke zaslone. RTL

24.06.2016. (13:00)

Lakše kupcima

Vraća se stara ljestvica energetske učinkovitosti, ukidaju se plusevi

U idućih pet godina će se sustav označavanja energetske učinkovitosti kućanskih aparata morati promijeniti na način da će postojeći energetski razredi A+, A++ i A+++ , zamijeniti ljestvicom od A do G. Naime, zaključak je da su oznake sa plusevima prezbunjujuće za potrošače. Oznaka energetskog razreda potrošaču govori koliko struje, odnosno vode troši određeni kućanski aparat. Novi list

10.05.2016. (21:28)

EBRD predstavio novi program financiranja ulaganja u energetsku učinkovitost kuća i stanova – nude se krediti do 50.000 eura

08.05.2016. (23:53)

Držimo fige

"Za 5 godina struja će biti besplatna, plaćat ćemo samo mrežarinu"

Već za tri do pet godina, električna će energija, koja je već sada sve jeftinija, postati besplatna, a potrošači će plaćati samo mrežarinu, najavio je Zoran Miliša, direktor tvrtke RWE energija na panel diskusiji Optimizacija i uštede kroz energetsku održivost. Na raspravi je rečeno i kako je propuštena prilika povlačenja novca iz predpristupnih fondova za izgradnju 12 toplana na biomasu, na kraju je napravljena tek jedna. Poslovni

18.06.2015. (18:45)

Ruka ruku mije

Akcija poticaja za kupovinu A+++ aparata – "spašavanje proizvođača"

Nedavna zajednička akcija Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša o davanju 800 kuna poticaja za kupnju 10.000 kućanskih aparata A+++ kategorije završila je proteklog tjedna, no koliko je potrošačima ispativo zapravo investirati u maksimalan broj ‘plusića’? “Povrat investicije praktički koincidira s rokom trajanja uređaja, pa je upitno da li se uopće mogu ostvariti uštede. U pravilu uređaji s više plusića nude neke dodatne mogućnosti vezane uz komfor korištenja pa se time povećava cijena što se nastoji ‘pokriti’ isticanjem bolje učinkovitosti””, smatra profesor Tomiša s FER-a. Dnevnik.hr