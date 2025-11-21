I zgrade mogu dobiti pamet i početi štedjeti same od sebe
Novi energetski zakoni donose strože standarde, obveznu učinkovitost i pravedniji obračun topline
Novi zakoni o energetskoj učinkovitosti, zgradarstvu i toplinskoj energiji uvode obvezno načelo “energetske učinkovitosti na prvom mjestu”, strože standarde za javne zgrade te prelazak s bespovratnih sredstava na financijske instrumente uz podršku HBOR-a i HAMAG-BICRO-a. Javna tijela morat će godišnje smanjivati potrošnju energije za 1,9 %, provoditi ESCO analize i obnavljati zgrade do standarda gotovo nulte, a od 2028. – nulte emisije. U toplinarstvu se uvodi jasniji okvir za sve sudionike, transparentniji obračun i veća zaštita potrošača. Zgradonačelnik