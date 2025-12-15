Toplina ide van, račun ostaje unutra
Više od 37 posto stambenog fonda u Hrvatskoj čine energetski najlošije zgrade
Zgrade u EU troše 40 % energije i stvaraju 36 % emisija, pa je EU 2024. donijela stroža pravila energetske učinkovitosti. Hrvatska odgovara novim Zakonom o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, koji stupa na snagu 2026. Gotovo 37 % stambenih zgrada ima najlošija energetska svojstva, a većina nema certifikat. Za obnovu je osigurano više od 2 milijarde eura iz EU i nacionalnih fondova, no najveći izazovi ostaju visoki troškovi, prelazak s grantova na kredite i postizanje konsenzusa suvlasnika. HRT