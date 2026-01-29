Više vozimo, manje grijemo

Prije tridesetak godina, danske vlasti postavile su zahtjevan cilj za svoje otoke: postati samodostatni u obnovljivoj energiji. Otok Samsø, koji donedavno nije bio ni na karti energetskih inovacija, postao je svjetski pionir u korištenju obnovljivih izvora energije. Za to je važno promijeniti način života u samoj zajednici, rekao je gost na Greencajt festivalu. Ljudi su uglavnom sjedili prekriženih ruku, čekali da se situacija smiri i da se mogu vratiti starom načinu života. Nitko se nije htio mijenjati jer nisu razumjeli zašto. Odlučili smo da nam to bude početna pozicija. Prvo sam zajednici trebao objasniti ‘zašto’, a tek onda ‘kako’. Green