Više vozimo, manje grijemo
EIHP: promet gura rast potrošnje energije, kućanstva postaju učinkovitija
Publikacija Energija u Hrvatskoj 2024. pokazuje da ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj blago raste (0,3 % godišnje), ponajviše zbog cestovnog prometa, dok kućanstva dugoročno troše sve učinkovitije. Kućanstva čine gotovo 30 % ukupne neposredne potrošnje energije, ali im je potrošnja u zadnjih pet godina stagnirala, dok je promet porastao više od 10 %. Najveći udio energenata imaju naftni derivati. Indeks energetske učinkovitosti (ODEX) pokazuje poboljšanje od oko 20 % od 2000., uz najveći doprinos industrije i kućanstava. Zgradonačelnik