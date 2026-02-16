Trideset tona budućnosti i nula tipkovnica

ENIAC, dovršen 1945. i javno predstavljen 1946., bio je prvo općenamjensko elektroničko digitalno računalo. Razvijen u SAD-u za potrebe vojske, ubrzao je izračun balističkih tablica i sudjelovao u projektima vezanima uz nuklearna istraživanja. Zauzimao je 167 m², težio 30 tona i sadržavao gotovo 18.000 vakuumskih cijevi. Programirao se ručnim preklapanjem kabela, a mogao je izvršiti oko 5000 zbrajanja u sekundi. Iako nije imao pohranjeni program, postavio je temelje modernoj računalnoj arhitekturi i označio početak digitalne revolucije. tportal