Solarni vjetar u leđa
ESA lansirala satelit Smile za istraživanje Zemljina magnetskog štita
Europska svemirska agencija (ESA) uspješno je lansirala satelit Smile raketom Vega-C iz Francuske Gvajane. Ova europsko-kineska misija, u kojoj sudjeluju i Njemačka, Austrija te Švicarska, ima za cilj istražiti kako Zemljin magnetski štit reagira na svemirsko vrijeme i sunčeve vjetrove koji uzrokuju pojave poput polarne svjetlosti. Satelit je opremljen s četiri mjerna instrumenta za praćenje solarnih baklji i vjetrova. Iz niske orbite na 700 kilometara visine, Smile će nakon manevara prijeći u ovalnu orbitu, dosežući maksimalnu udaljenost od oko 121.000 kilometara od Zemlje radi dubljeg razumijevanja našeg kozmičkog štita. Index