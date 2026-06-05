Hrvatski svemirski sektor raste tri puta brže od ostatka industrije - Monitor.hr
Danas (07:00)

Mali korak za proračun, ali veliki za hrvatski izvoz

Hrvatski svemirski sektor raste tri puta brže od ostatka industrije

Prvo mapiranje domaće aerospace industrije pokazalo je da je taj sektor u Hrvatskoj prošle godine narastao za 11,5% i ostvario 845,2 milijuna eura prihoda. Pritom tvrtke iz svemirskog segmenta bilježe skok prihoda od čak 34%, dok im je broj zaposlenih rastao 9,9% – tri puta brže od ostatka industrije. Svemirski sektor zapošljava gotovo petinu ukupne radne snage industrije (797 radnika). Na HISPACE konferenciji “Say HI to SPACE” predstavljeni su i konkretni domaći projekti: uklanjanje CO2 u svemiru, studentske i komercijalne rakete, orbitalni hardver te novi svemirski teleskop za snimanje Sunca. Lider


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19.05. (20:00)

Solarni vjetar u leđa

ESA lansirala satelit Smile za istraživanje Zemljina magnetskog štita

Europska svemirska agencija (ESA) uspješno je lansirala satelit Smile raketom Vega-C iz Francuske Gvajane. Ova europsko-kineska misija, u kojoj sudjeluju i Njemačka, Austrija te Švicarska, ima za cilj istražiti kako Zemljin magnetski štit reagira na svemirsko vrijeme i sunčeve vjetrove koji uzrokuju pojave poput polarne svjetlosti. Satelit je opremljen s četiri mjerna instrumenta za praćenje solarnih baklji i vjetrova. Iz niske orbite na 700 kilometara visine, Smile će nakon manevara prijeći u ovalnu orbitu, dosežući maksimalnu udaljenost od oko 121.000 kilometara od Zemlje radi dubljeg razumijevanja našeg kozmičkog štita. Index

22.04. (20:00)

Marsovci ni ne znaju što ih čeka

NASA i ESA udružile snage: Rover Rosalind Franklin kreće na Mars 2028. godine

Nakon desetljeća odgađanja i prekida suradnje s Rusijom, misija Rosalind Franklin službeno kreće u realizaciju zahvaljujući novom partnerstvu ESA-e i NASA-e. Projekt ROSA osigurava ključne komponente: NASA će osigurati raketu Falcon Heavy, sustav za slijetanje i grijače, dok ESA ostaje nositelj misije. Lansiranje je planirano za kraj 2028. iz NASA-inog centra Kennedy, a dolazak na lokaciju Oxia Planum očekuje se 2030. godine. Rover će biti prvi koji buši duboko ispod površine Marsa u potrazi za tragovima života, koristeći napredni laboratorij za analizu organskih molekula. Bug

19.02. (11:00)

Samo da ga pozdrave kad je već u prolazu

ESA planira poslati sondu na asteroid koji će za tri godine proći blizu Zemlje

Asteroid Apophis, veći od Eiffelova tornja, 2029. proletjet će na samo 32.000 km od Zemlje, bliže od mnogih satelita. Iako ne postoji opasnost od udara, Europska svemirska agencija (ESA) šalje sondu Ramzes, razvijenu u OHB-u, kako bi ga detaljno proučila i pripremila čovječanstvo za buduće svemirske prijetnje. Sonda će snimati, mjeriti i analizirati sastav asteroida, ključan za eventualno skretanje s putanje. Projekt vrijedan 150 milijuna eura lansirat će se 2028., koristeći ultralake materijale i autonomne manevre. Apophis će biti vidljiv golim okom, a njegova gravitacija može izazvati klizišta na površini. tportal

30.11.2025. (15:00)

Bruxelles, we don't have a problem

ESA radi na europskoj neovisnost u svemiru, a iduće godine planira poslati Nijemca na Mjesec

ESA je u utorak objavila kako je osigurala rekordni budžet od 22.1 milijardi EUR za financiranje svojih programa u iduće tri godine, piše Deutsche Welle. Odobrila je plan za jačanje obrambene suradnje i izložila planove za znanstvene svemirske misije. Nakon nekoliko odgađanja, nova europska raketa Ariane 6 konačno je lansirana prošle godine. Međutim, za razliku od SpaceX-ovog radnog konja Falcona 9, ona se ne može koristiti više puta. Također, najavili su da će prvi europski astronauti koji će sudjelovati u NASA-inom programu Artemis, koji će vratiti ljude na Mjesec, biti iz Njemačke, Francuske i Italije. Put na Mjesec planiran je u prvoj polovici iduće godine, doduše, bez stupanja na njegovu površinu. N1

19.07.2024. (21:00)

Kad nas već Clint Eastwood ne može spasiti...

ESA planira presresti potencijalno opasni asteroid Apophis 2029. godine

Europska svemirska agencija započela je s prvom fazom pripreme svoje buduće misije testiranja planetarne obrane. Planiraju presresti asteroid Apophis, koji prijeti Zemlji 2029. godine. Asteroid 99942 Apophis na putanji je na kojoj bi se u narednih pola stoljeća dva puta trebao naći u blizini Zemlje. Kao takav, klasificiran je kao potencijalno opasan, a sljedeći njegov prolazak pored nas dogodit će se 2029. godine. Mogućnost sudara tada je isključena, no već sljedeći prolazak, 2068. godine, mogao bi biti značajno opasniji. Apophis ima prosječni promjer od oko 375 metara, a njegov udar u Zemlju ne bi bio zanemariv.

ESA kani iskoristiti priliku, kad će ogromni asteroid biti u našoj blizini, pa će mu ususret poslati svemirsku sondu. Ona će ga presresti prije negoli on dođe u najbližu točku Zemlji, pratit će ga na tom putu, a sve s ciljem detaljnog proučavanja njegove putanje i promjena u kretanju pod utjecajem Zemljine gravitacije. Bug

08.12.2023. (13:00)

Prometna pravila za svemir

Velika gužva u svemiru: Previše je satelita, raste opasnost od sudara

Sve je više satelita u Zemljinoj orbiti. Europska svemirska agencija (ESA) stoga poziva na jasna prometna pravila kako bi se spriječili sudari u svemiru. Trenutno je oko 8800 aktivnih satelita u Zemljinoj orbiti, od čega je više od 5000 Starlinkovih satelita. U nadolazećim godinama Starlink želi proširiti taj broj na 42.000 satelita. Kina također planira 13.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kao konkurenciju Starlinku. S obzirom na značajno povećanje, slobodni prostor u Zemljinoj orbiti sve je oskudniji, a rizik od sudara sve veći. Uz sve veću gustoću satelita, problem koji prijeti svemirskim putovanjima je i porast svemirskog otpada. ESA je stoga formulirala cilj značajnog smanjenja stvaranja svemirskog otpada do 2030. Prema Aschbacheru, planirano je da će svaki satelit poslan u svemir nakon tog datuma biti aktivno uklonjen iz orbite na kraju svog životnog vijeka. Revija HAK

15.04.2023. (00:00)

Tajne velikog diva

Što treba znati o Jupiteru i JUICE-u

https://twitter.com/dw_scitech/status/1645469616917954560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1645469616917954560%7Ctwgr%5E7a638b42793355045d170cce09969ec49d4f3fb1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fhr%2FC5A1to-treba-znati-o-jupiteru-i-juice-u%2Fa-65310917

Istraživačka letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) bit će lansirana iz svemirske baze u gradu Kourouu u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi. Europska svemirska agencija (ESA) šalje tu letjelicu kako bi istražila tri Jupiterova ledena mjeseca – Ganimed, Europu i Kalisto. Lansiranje je prvobitno bilo zakazano za četvrtak (13.4), ali je odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Ako stvari budu išle po planu, JUICE će na Jupiter stići u srpnju 2031. godine. Dug put od osam godina. Planirano je da u svemiru ostane i prikuplja informacije do prosinca 2035. godine. Iako će se misija fokusirati na tri Jupiterova mjeseca, njih ima mnogo više. Do sada je potvrđeno da oko ovog planeta kruži čak 95 prirodnih satelita. DW