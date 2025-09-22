Kolačići u banani

Godinama se svijet oprašta od kolačića treće strane, sitnih datoteka koje su, među ostalim, otkrivale oglašivačima što koga zanima na internetu pa su mu prikazivale oglase skrojene po mjeri. Da bi se privatnost zaštitila, a da korisnici ne ostanu zakinuti za personalizirani sadržaj, pronađena su i druga rješenja za praćenje. Zagovornici privatnosti na internetu, koliko je ona uopće moguća, oduvijek su posebno osjetljivi na kolačiće treće strane. No stupanjem na snagu glasovite europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Kalifornijskog zakona o privatnosti potrošača (CCPA) tom je marketinškom alatu odzvonilo. Znači li to da će sada digitalni marketing naći na sto muka? Baš i ne, smatraju marketinški znalci. Važno je spomenuti da su kolačići treće strane samo jedan od dostupnih mehanizama koji se upotrebljavaju u industriji digitalnog oglašavanja i prikupljanju podataka. Tu su kolačići prve strane, tagovi/pikseli koji se temelje na kolačićima prve strane te nova rješenja kao što su clean data room, marketinški oblak i drugi… Lider