Kolačići u banani
EU planira ukidanje zamornih ‘kolačić’ bannera
Europska komisija želi pojednostaviti pravila o kolačićima ukidanjem obveznih bannera za pristanak, uvedenih 2009., jer ih mnogi korisnici ignoriraju. Novi prijedlog mogao bi omogućiti postavljanje postavki kolačića u pregledniku, umjesto na svakoj stranici piše Politico. Industrija predlaže uvrštavanje pravila o kolačićima u fleksibilniji GDPR, dok borci za privatnost upozoravaju na opasnosti manipulativnog oglašavanja. Komisija priprema novi zakon o digitalnoj pravednosti za 2026., što najavljuje žestoku borbu između industrije i zagovornika privatnosti. Index