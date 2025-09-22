EU planira ukidanje zamornih 'kolačić' bannera - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kolačići u banani

EU planira ukidanje zamornih ‘kolačić’ bannera

Europska komisija želi pojednostaviti pravila o kolačićima ukidanjem obveznih bannera za pristanak, uvedenih 2009., jer ih mnogi korisnici ignoriraju. Novi prijedlog mogao bi omogućiti postavljanje postavki kolačića u pregledniku, umjesto na svakoj stranici piše Politico. Industrija predlaže uvrštavanje pravila o kolačićima u fleksibilniji GDPR, dok borci za privatnost upozoravaju na opasnosti manipulativnog oglašavanja. Komisija priprema novi zakon o digitalnoj pravednosti za 2026., što najavljuje žestoku borbu između industrije i zagovornika privatnosti. Index


Slične vijesti

27.06. (19:00)

Vaš preglednik nije gladan – samo znatiželjan oglašivač

Ne klikći “Prihvati sve” naslijepo: ne jedu se svi kolačići bez razmišljanja

Prihvaćanje svih kolačića na web stranicama nije uvijek pametno. Dok sesijski i stalni kolačići često poboljšavaju korisničko iskustvo, kolačići trećih strana služe za praćenje i oglašavanje. Oni mogu ugroziti privatnost jer vas prate kroz različite stranice. Stručnjaci preporučuju prihvaćanje samo nužnih kolačića na pouzdanim stranicama te blokiranje onih trećih strana u postavkama preglednika. Potpuno blokiranje može uzrokovati probleme s funkcionalnošću stranica, pa je najbolji pristup selektivno prihvaćanje. Ukratko: budite umjereni, kao i s pravim kolačićima. tportal

04.05.2024. (22:00)

A mislili ste da ste se riješili internetskih slatkiša

Povratak na tvorničke postavke. Bit će kruha i kad nestanu kolačići

Godinama se svijet oprašta od kolačića treće strane, sitnih datoteka koje su, među ostalim, otkrivale oglašivačima što koga zanima na internetu pa su mu prikazivale oglase skrojene po mjeri. Da bi se privatnost zaštitila, a da korisnici ne ostanu zakinuti za personalizirani sadržaj, pronađena su i druga rješenja za praćenje. Zagovornici privatnosti na internetu, koliko je ona uopće moguća, oduvijek su posebno osjetljivi na kolačiće treće strane. No stupanjem na snagu glasovite europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Kalifornijskog zakona o privatnosti potrošača (CCPA) tom je marketinškom alatu odzvonilo. Znači li to da će sada digitalni marketing naći na sto muka? Baš i ne, smatraju marketinški znalci. Važno je spomenuti da su kolačići treće strane samo jedan od dostupnih mehanizama koji se upotrebljavaju u industriji digitalnog oglašavanja i prikupljanju podataka. Tu su kolačići prve strane, tagovi/pikseli koji se temelje na kolačićima prve strane te nova rješenja kao što su clean data room, marketinški oblak i drugi… Lider

19.12.2023. (09:00)

No more cookies for you!

Google će 4. siječnja milijunima korisnika isključiti kolačiće

Google će ograničiti web stranice u korištenju kolačića trećih strana za praćenje korisnika dok surfaju webom. Ako se nalazite u jedan posto nasumično odabranih, 4. siječnja ćete vidjeti obavijest na Chrome pregledniku, piše Daily Mail. Promjena će se automatski odvijati pa će se tijekom surfanja webom kolačići trećih strana automatski ograničavati, čime će se smanjiti mogućnost praćenja vaše aktivnosti. Google planira potpuno eliminirati upotrebu kolačića trećih strana kada Tracking Protection stigne za sve korisnike u drugoj polovici 2024. godine. N1

16.10.2022. (19:00)

Kao, imamo izbora...

Ako nećeš novcem, plati svojim podacima

Will Websites Make You Pay To Reject Their Cookies?

Takozvani “paywall za cookies” ili “platni zid za kolačiće”, novija je boljka povezana s privatnošću koja bi mogla zaboljeti posjetitelje europskih web stranica. Očito je i zarazna jer o uvođenju takvog platnog zida razmišljaju izdavači iz sve više zemalja i kontinenata. Spremni su, poput srednjoeuropskih im kolega, u zamjenu za plaćanje pretplate za pristup sadržaju korisnike zatražiti pristanak da ih prate. Portal Gizmodo, primjerice, piše kako su posjetitelji vodećih njemačkih i austrijskih internetskih izvora vijesti kao što su Der Spigel, T-Online, Bild i Die Welt prilikom svog prvog posjeta njihovim stranicama suočeni s izborom – kupiti mjesečnu pretplatu od 4,99 eura ili se odreći svojih podataka. Drugim riječima, primjenjuju “platni zid za kolačiće”. Lider

08.03.2021. (16:00)

Prošla baba s kolačićima

Google donio prijelomnu odluku: ‘Ne želimo riskirati budućnost slobodnog i otvorenog weba‘

Od sljedeće godine Google više ne planira koristiti ili ulagati u tehnologije za praćenje korisnika na individualnoj razini. “Naša industrija nastojala je isporučiti relevantne oglase potrošačima diljem weba, stvorila je širenje pojedinačnih korisničkih podataka u tisućama tvrtki, obično prikupljenih putem kolačića trećih strana. To je dovelo do erozije povjerenja: 72% ljudi vjeruje da gotovo sve što rade online nadgledaju oglašivači, tehnološke tvrtke ili druga tvrtke. Njih 81% smatra da potencijalni rizici s kojima se suočavaju zbog prikupljanja podataka premašuju koristi, pokazuje studija Pew Research Centra. Ako se digitalno oglašavanje ne razvije kako bi se riješile rastuće zabrinutosti ljudi zbog njihove privatnosti i načina na koji se koristi njihov osobni identitet, riskiramo budućnost slobodnog i otvorenog weba”, stoji u objavi. Jutarnji / Google blog

17.01.2017. (08:02)

Pojest ću sve

Europska komisija uvodi restrikcije na – "kolačiće"

Europska komisija do sredine iduće godine najavljuje uvođenje novih pravila za tzv. kolačiće. Umjesto klikanja na svakoj web stranici koju posjete kao dosad, korisnici će u svojim preglednicima, Chromeu, Safariju ili Firefoxu, moći podesiti postavke za ‘cookies’ koje će stalno vrijediti. Novi list