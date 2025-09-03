Optimizam raste proporcionalno udaljenosti do arbeita u Njemačkoj

Njemački građani financijski su najviše profitiraju od Europske pa im je na raspolaganju 1.046 eura više nego što bi imali da zemlja nije u članstvu EU (nisu dobili te novce iz Bruxellesa, nego zahvaljujući porastu BDP-a). Europski prosjek je 840 eura godišnje po glavi stanovnika, a Hrvati, dakle imaju 380 eura godišnje više. Zna se da život voli biti ironičan pa tako najviše od Europske unije profitira – Švicarska, s 2.914 eura BDP-a više po glavi stanovnika (nisu u EU, ali je bilateralnim ugovorima praktički članica zajedničkog tržišta). I još jedna ironija – od gradova najviše profitiraju Zuerich (u istoj toj nečlanici) i London (koji već dvije godine sprema kofere da ode). Poslovni…