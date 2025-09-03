Optimizam raste proporcionalno udaljenosti do arbeita u Njemačkoj
Eurobarometar: Hrvati optimističniji o smjeru zemlje i EU od prosjeka Unije
Prema Eurobarometru, 50 % građana Hrvatske smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, što je znatno više nego početkom godine i iznad prosjeka EU-a. Članstvo u EU korisnim vidi 79 % ispitanika, najviše zbog novih radnih prilika. Najvažnija tema ostaje inflacija i rast troškova života (55 %). Mladi su znatno optimističniji u pogledu životnog standarda od starijih. U budućnost EU-a vjeruje 70 % Hrvata, a većina traži zajednički odgovor država članica na globalne izazove i jaču ulogu Unije u sigurnosti i obrani. Telegram