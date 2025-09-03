Optimizam raste proporcionalno udaljenosti do arbeita u Njemačkoj

Eurobarometar: Hrvati optimističniji o smjeru zemlje i EU od prosjeka Unije - Monitor.hr
Eurobarometar: Hrvati optimističniji o smjeru zemlje i EU od prosjeka Unije

Prema Eurobarometru, 50 % građana Hrvatske smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, što je znatno više nego početkom godine i iznad prosjeka EU-a. Članstvo u EU korisnim vidi 79 % ispitanika, najviše zbog novih radnih prilika. Najvažnija tema ostaje inflacija i rast troškova života (55 %). Mladi su znatno optimističniji u pogledu životnog standarda od starijih. U budućnost EU-a vjeruje 70 % Hrvata, a većina traži zajednički odgovor država članica na globalne izazove i jaču ulogu Unije u sigurnosti i obrani. Telegram


Slične vijesti

01.06.2021. (15:30)

Prepreke na putu

Bruxelles jasno poručio što misli o Vučiću: Ovakva Srbija ne može u EU

Izvještaj Europske komisije o napretku obveza Srbije u ispunjavanju prijelaznih mjerila iz poglavlja 23 pojačan je na zahtjev Hrvatske, posebno u slučaju procesuiranja ratnih zločinaca, a navodi kako je Srbija ostvarila napredak, no i dalje kasni za drugima. Naglašeno je kako trebaju raditi na pitanjima ubrzanja reformi pravosuđa, jačanja neovisnosti sudstva, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, slobode medija i procesuiranja ratnih zločina te se osvrću na kampanju širenja mržnje prema novinarima. Sve upućuje na to da takva Srbija nije spremna za ulazak u EU. Jutarnji list

16.08.2019. (09:30)

Odi brEU

Mladi u Srbiji protiv su ulasku u EU, ali bi se u nju odselili

38 posto mladih Srba između 15 i 30 godina želi da Srbija uđe u Europsku uniju, dok ih je 40 posto protiv, pokazuje istraživanje koje bilježi negativan trend – prije dvije godine taj odnos bio je 42 naspram 32 posto u korist eurooptimista. Mladi saveznika vide u Rusiji, ali skoro polovica mladih koji bi željeli napustiti Srbiju radije bi živjelo u zemljama zapadne Europe, dok bi samo pet posto otišlo u Rusiju. Jutarnji

05.07.2019. (19:30)

Zauvijek smo graničari stari

Božo Kovačević: Bez zemalja zapadnog Balkana Europa se ne može pojmiti kao potpuno ujedinjena, a možda u EU neće ući nikada

“S jedne strane zemljama koje se još nisu integrirale u EU šalje se poruka da je njihova perspektiva o članstvu pozitivna dok s druge strane na neodređeno vrijeme je odgođeno daljnje proširenje Unije” – kaže diplomata i bivši ministar Božo Kovačević o summitu u Poznanu o zapadnom Balkanu. “Neće biti proširenja dok se odnosi unutar EU ne srede i mislim da će ove zemlje dosta dugo čekati na članstvo ako do njega uopće dođe”, dodao je Kovačević. U temelju problema – sukob starih i novih članica EU.

 

17.06.2019. (16:30)

BrEU

Evropski put Srbije između ćorsokaka i slijepe ulice

Nama nikakvi spoljašnji neprijatelji nisu potrebni, džaba ih izmišljamo, jer mi sami sebi najuspešnije radimo o glavi. Najveća prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju ne nalazi se u Briselu, već u našoj zemlji – to je vladajući režim. A s obzirom da vodeća opoziciona grupacija, Savez za Srbiju, u svom programu nijednom rečju ne pominje evropske integracije, reklo bi se da nas čeka svetla perspektiva: možemo da biramo između ćorsokaka i slepe ulice – komentira al Jazeera najnoviji izvještaj Europske komisije o pristupanju Europskoj uniji.

04.06.2019. (12:30)

Komšija, otvaraj kapiju!

Bruxelles usporio put Srbije u EU, Vučiću kriva Hrvatska

Srbija će do kraja lipnja otvoriti samo jedno poglavlje (financijske usluge) u pregovorima s EU, a i to možda, dok su očekivali otvaranje najmanje dva poglavlja. Beograd se žali da ih na putu prema EU najviše blokiraju Hrvatska (zbog pitanja hrvatske manjine u Srbiji) te Baltičke zemlje (zbog prijateljstva Rusije i Srbije), kao i vječiti problem Kosova. Večernje novosti

21.05.2019. (12:30)

A državica s hrpom brda

Slovenija u EU povećala – plaću, izvoz, BDP, dob…

Slovenija je 2004. godine imala milijun i 990 tisuća stanovnika, danas dva milijuna i 70 tisuća, prosječan Slovenac tada je mogao doživjeti 73,5 godina, danas 78 godina, a dob Slovenki povećala se s 81 na 83,5 godina. Slovenski BDP od 2004. do danas porastao je s 27 na 46 milijardi eura ili 70 posto, a BDP po glavi stanovnika s 13.000 na 23.000 eura (u Hrvatskoj je 13.000 eura). Prosječna plaća je porasla za 40% sa 700 na 1.092 eura, dok je izvoz porastao s 12 na 30 milijardi eura, objavila je slovenska ambasada u Zagrebu.

09.05.2019. (17:30)

Tri tisuće razloga

Hrvatska od članstva u EU profitirala 380 eura godišnje po glavi stanovnika

Njemački građani financijski su najviše profitiraju od Europske pa im je na raspolaganju 1.046 eura više nego što bi imali da zemlja nije u članstvu EU (nisu dobili te novce iz Bruxellesa, nego zahvaljujući porastu BDP-a). Europski prosjek je 840 eura godišnje po glavi stanovnika, a Hrvati, dakle imaju 380 eura godišnje više. Zna se da život voli biti ironičan pa tako najviše od Europske unije profitira – Švicarska, s 2.914 eura BDP-a više po glavi stanovnika (nisu u EU, ali je bilateralnim ugovorima praktički članica zajedničkog tržišta). I još jedna ironija – od gradova najviše profitiraju Zuerich (u istoj toj nečlanici) i London (koji već dvije godine sprema kofere da ode). Poslovni

03.05.2019. (00:30)

40 eura godišnje

Prosječna plaća u Sloveniji otkako su u EU porasla – 400 eura

U Sloveniji je u 15 godina članstva u EU-u prosječna plaća narasla s 700 na 1.100 eura, BDP po glavi stanovnika je s 13.000 eura skočio na gotovo 23.000, za cestovnu i željezničku infrastrukturu iskoristila je milijarde eura iz kohezijskih fondova EU-a, dok se životni vijek muškaraca produljio za četiri i pol godine. HRT

30.04.2019. (09:30)

Svi se bune, ali se svima sviđa

Anketa: Nijedna druga zemlja osim Britanije ne bi izašla iz EU

Francuzi i Talijani su među najskeptičnijim stanovnicima Europske unije, no i kod njih je podrška Europskoj uniji vrlo visoka – 74% u Francuskoj i 72% u Italiji, pokazuje anketa. Čak i u Grčkoj, gdje je nezaposlenost visokih 39% i imali su 10 godina nategnutih odnosa s EU, 75% ljudi podržava članstvo u Uniji. Drugdje je i više – u Irskoj, Nizozemskoj i Rumunjskoj preko 90 posto, a u Njemačkoj 89 posto. Independent

24.05.2018. (11:28)

Nit nam smrdi nit miriše

60% ljudi u EU smatra da je članstvo dobro za njihovu državu, u Hrvatskoj 36%

60% stanovnika država članica Europske unije smatra da je članstvo u Uniji pozitivno za njihovu zemlju, 12% smatra da je članstvo loše, a 23% smatra da članstvo nije ni dobro ni loše. Ovih 60% je najveći zabilježeni postotak potpore od 1983. godine. Hrvatska je s druge strane tog grafikona – samo 36% državljana RH smatra članstvo u EU dobrim za državu, što je pad od 7% od jeseni prošle godine, 14% ispitanih članstvo smatra lošim, a velikih 49% ni dobrim ni lošim (1% ne zna). Lošije mišljenje o EU imaju samo Česi – njih tek 34% članstvo u EU smatra dobrim po Češku. Istraživanje je objavio Europski parlament, a Jutarnji ima grafikone.