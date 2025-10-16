Europol upozorava: IPTV nije uvijek bez rizika - Monitor.hr
Kad “stotinjak kanala za desetak eura” postane kriminalna zabava

Europol upozorava: IPTV nije uvijek bez rizika

Europol i USKOK provode akcije protiv nezakonitog IPTV-a u Europi, uključujući Hrvatsku, gdje 15–16 % kućanstava koristi ilegalni streaming. Italija i Grčka već kažnjavaju krajnje korisnike, dok druge zemlje pripremaju slične mjere. Neovlašteno gledanje šteti nositeljima autorskih prava i često je povezano s organiziranim kriminalom. Procesuiranje korisnika otežava manjak dokaza o “znatnoj imovinskoj koristi”, ali širenje ilegalnih mreža nosi i rizik virusa i krađe podataka. Index


21.02. (22:00)

Lopta je okrugla, ali prava nisu besplatna

Navijači dijele snimke, klubovi dijele gubitke

Na društvenim mrežama sve je više ilegalnog dijeljenja sportskih sadržaja, posebno nogometnih utakmica. Navijači često objavljuju sažetke i golove, nesvjesni da time štete klubovima i vlasnicima prava. Meta koristi Rights Manager za automatsko uklanjanje takvih objava, a ponovljeni prekršaji mogu rezultirati gašenjem profila. U Hrvatskoj se procjenjuje da piratski IPTV servisi godišnje uzrokuju gubitke od najmanje 15 milijuna eura. Kazne za kršenje autorskih prava kreću se do 13.272 eura, ali policijske akcije su rijetke. U praksi, navijači gube sadržaj, a klubovi prihode. tportal

22.12.2024. (18:00)

Piratski streaming: Robin Hood ili kriminal s kravatom?

Ilegalni streaming nogometnih utakmica postao velik problem za europske nogometne lige

Španjolska La Liga je u Buenos Airesu pozvala na borbu protiv globalnog video piratstva, optužujući tehnološke divove za suradnju s ilegalnim streaming servisima. Ove mreže, često vođene organiziranim kriminalom, nanose milijarde štete zabavnoj industriji, uključujući nogometne prijenose. Europol je nedavno razotkrio kriminalnu skupinu s članovima i iz Hrvatske, optuženima za zaradu od gotovo šest milijuna eura. Ilegalni streaming cvjeta zbog jeftine ponude, osobito u siromašnim regijama. Legalni emiteri traže oštrije mjere dok upozoravaju da piratstvo nije bezazlen prijestup, već ozbiljan problem s globalnim posljedicama. DW