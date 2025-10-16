Kad “stotinjak kanala za desetak eura” postane kriminalna zabava
Europol upozorava: IPTV nije uvijek bez rizika
Europol i USKOK provode akcije protiv nezakonitog IPTV-a u Europi, uključujući Hrvatsku, gdje 15–16 % kućanstava koristi ilegalni streaming. Italija i Grčka već kažnjavaju krajnje korisnike, dok druge zemlje pripremaju slične mjere. Neovlašteno gledanje šteti nositeljima autorskih prava i često je povezano s organiziranim kriminalom. Procesuiranje korisnika otežava manjak dokaza o “znatnoj imovinskoj koristi”, ali širenje ilegalnih mreža nosi i rizik virusa i krađe podataka. Index