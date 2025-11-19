Još da svaka tekma koja me zanima nije na različitim kanalima...
Ilegalni streaming postaje milijunski posao i u Hrvatskoj
Piratstvo sportskih prijenosa u Hrvatskoj bilježi snažan rast, uz procjene od 100–200 tisuća korisnika ilegalnih IPTV servisa. EUIPO navodi da više od četvrtine mladih gleda utakmice na piratskim platformama, stvarajući milijardske gubitke u EU. Posljedice osjećaju nositelji prava, klubovi i sportaši, a korisnici riskiraju kaznenu odgovornost i krađu podataka. Iako pravni mehanizmi postoje, njihova provedba je spora, a piratske mreže tehnološki sve sofisticiranije. Stručnjaci ističu potrebu za dinamičkim blokadama, jačom međunarodnom suradnjom i sustavnom edukacijom potrošača. tportal pokrenuo posebnu stranicu #stoppiratstvu