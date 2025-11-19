Još da svaka tekma koja me zanima nije na različitim kanalima...

Na društvenim mrežama sve je više ilegalnog dijeljenja sportskih sadržaja, posebno nogometnih utakmica. Navijači često objavljuju sažetke i golove, nesvjesni da time štete klubovima i vlasnicima prava. Meta koristi Rights Manager za automatsko uklanjanje takvih objava, a ponovljeni prekršaji mogu rezultirati gašenjem profila. U Hrvatskoj se procjenjuje da piratski IPTV servisi godišnje uzrokuju gubitke od najmanje 15 milijuna eura. Kazne za kršenje autorskih prava kreću se do 13.272 eura, ali policijske akcije su rijetke. U praksi, navijači gube sadržaj, a klubovi prihode. tportal